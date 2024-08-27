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「白跑」一趟！台中男棄車翻進車站 沿鐵軌狂奔累癱原因超瞎

許男累癱在地上，經查並未遭通緝。（民眾提供）

許男累癱在地上，經查並未遭通緝。（民眾提供）

2024/08/27 16:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子今天上午開車到台鐵大甲車站，見巡邏員警以為自己遭通緝一時心虛，棄車翻進車站後沿著鐵軌狂奔逃竄，員警直覺有異也沿後追逐，許男一直跑到月台才因體力不支累癱倒地，這才得知自己根本未遭通緝，這趟算是白跑了，但因違反鐵路法仍被函請裁罰。

鐵路警察局台中分局大甲所員警今天上午9點多執勤時，發現40歲許姓男子從台鐵大甲車站外圍，翻牆越至車站內軌道，並跨越軌道往第二月台方向跑，員警發現後大聲喝令制止，而當時台中市大甲分局員警也在鐵路圍牆外追趕，而許男期間甚至脫掉上衣，赤裸上身狂奔，一直跑到氣力放盡，才氣喘噓噓地累癱倒在地上。

到底在跑什麼？經查，許男稍早開車到大甲車站，見員警靠近盤查以為自己遭通緝，才會棄車逃逸，翻越鐵路圍牆進入軌道區躲避，而經鐵路警察局台中分局、台中市大甲警分局調查，確認許男並未遭通緝，也無涉及其他刑案，但仍因違反鐵路法將函請交通部裁處。

鐵路警察局呼籲，有關行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法第57條第二項及同法第70條裁罰，可罰1萬元至5萬元罰鍰。

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