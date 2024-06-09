為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中東協廣場跳舞出來遇偷襲...滿臉血衝超商求救

古姓印尼移工到台中東協廣場跳舞，今天凌晨帶著酒意離開，當時單獨走在騎樓，突然遇襲，滿臉是血到超商求救。（警方提供）

古姓印尼移工到台中東協廣場跳舞，今天凌晨帶著酒意離開，當時單獨走在騎樓，突然遇襲，滿臉是血到超商求救。（警方提供）

2024/06/09 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東協廣場每逢假日湧入大量外籍移工，有業者看凖商機，開設以國籍區分的舞廳或夜店，一名印尼籍移工今天凌晨自該廣場跳舞出來後，走在騎樓上竟遭人襲擊，造成頭部多處撕裂傷，滿臉是血衝到超商求救，經送醫幸無生命危險，警方目前已鎖定兩名可疑對象，全力查緝中。

台中火車站因地緣關係，為中部地區外籍移工往來必經之地，假日吸引大量外籍移工從事休閒娛樂，尤其這幾天是端午連假，知名東協廣場週遭更是擠滿移工，且廣場內的舞場也是場場爆滿，卻常因酒後爭風吃醋或是其他原因衍生治安事故，也是警方列為重點的治安熱點。

轄區第一分局今天凌晨1時35分獲報，中區成功路上全家超商有人受傷，經派員趕往時，只見34歲的古姓印尼籍移工頭部有多處撕裂傷，滿臉是血的躺在超商前，經119緊急送醫治療後，所幸意識清楚，無生命危險，但當下仍泥醉的他也說不清楚事發及遇襲經過，直到今天上午出院才逐漸勾勒出案情。

經查，古男今天凌晨到東協廣場的舞廳跳舞，離開後隻身走在騎樓上，並拿出手機準備打給朋友前來搭載，未料就在行經一處轉角時，突然有兩名男子衝上前以不明器具攻擊，因當時該處燈光昏暗，古男壓根沒看楚對方長相就被襲擊到地，他負傷爬起後到附近的超商求救。

警方表示，經擴大調閱監視器影像，目前已鎖定2名應該也是外籍移工的可疑對象，將進一步追緝到案究辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
當街毆打丹麥女總理 39歲男嫌出庭受審
2024/06/08 20:02

當街毆打丹麥女總理 39歲男嫌出庭受審
南韓最大在野黨黨魁李在明遇襲 左頸遭刺流血倒地
2024/01/02 10:12

南韓最大在野黨黨魁李在明遇襲 左頸遭刺流血倒地

玉山盃完美落幕 桃園市奪2連霸！
韓美女議員裴賢鎮遇襲 嫌犯施暴動機曝
2024/01/26 20:00

韓美女議員裴賢鎮遇襲 嫌犯施暴動機曝
台灣新住民破百萬人 土耳其本土博士、越南新娘高喊「我愛台灣」
2023/12/01 15:41

台灣新住民破百萬人 土耳其本土博士、越南新娘高喊「我愛台灣」
台中警查獲囂張越南夜店毒趴 大型警備車帶回172名移工驗尿
2024/03/12 12:16

台中警查獲囂張越南夜店毒趴 大型警備車帶回172名移工驗尿
台中東協廣場小金雞變髒亂點 議員指5樓垃圾堆積憂成未爆彈
2021/12/08 17:58

台中東協廣場小金雞變髒亂點 議員指5樓垃圾堆積憂成未爆彈
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播