台中東協廣場跳舞出來遇偷襲...滿臉血衝超商求救

古姓印尼移工到台中東協廣場跳舞，今天凌晨帶著酒意離開，當時單獨走在騎樓，突然遇襲，滿臉是血到超商求救。（警方提供）

2024/06/09 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東協廣場每逢假日湧入大量外籍移工，有業者看凖商機，開設以國籍區分的舞廳或夜店，一名印尼籍移工今天凌晨自該廣場跳舞出來後，走在騎樓上竟遭人襲擊，造成頭部多處撕裂傷，滿臉是血衝到超商求救，經送醫幸無生命危險，警方目前已鎖定兩名可疑對象，全力查緝中。

台中火車站因地緣關係，為中部地區外籍移工往來必經之地，假日吸引大量外籍移工從事休閒娛樂，尤其這幾天是端午連假，知名東協廣場週遭更是擠滿移工，且廣場內的舞場也是場場爆滿，卻常因酒後爭風吃醋或是其他原因衍生治安事故，也是警方列為重點的治安熱點。

轄區第一分局今天凌晨1時35分獲報，中區成功路上全家超商有人受傷，經派員趕往時，只見34歲的古姓印尼籍移工頭部有多處撕裂傷，滿臉是血的躺在超商前，經119緊急送醫治療後，所幸意識清楚，無生命危險，但當下仍泥醉的他也說不清楚事發及遇襲經過，直到今天上午出院才逐漸勾勒出案情。

經查，古男今天凌晨到東協廣場的舞廳跳舞，離開後隻身走在騎樓上，並拿出手機準備打給朋友前來搭載，未料就在行經一處轉角時，突然有兩名男子衝上前以不明器具攻擊，因當時該處燈光昏暗，古男壓根沒看楚對方長相就被襲擊到地，他負傷爬起後到附近的超商求救。

警方表示，經擴大調閱監視器影像，目前已鎖定2名應該也是外籍移工的可疑對象，將進一步追緝到案究辦。

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