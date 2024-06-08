東勢客家園區木藝展 展現國寶大師李文武、李宗霖工藝之美

東勢客家園區「職人匠心」木藝展吸引民眾參觀。（記者張軒哲攝）

2024/06/08 17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕巧聖仙師祖廟在台中東勢建廟已有250年，今（8）日是巧聖仙師祖廟250周年徒步祈福繞境為期50天回鑾，為慶祝百工祖師巧聖仙師誕辰，東勢客家文化園區即日起到8月11日推出「職人．匠心-神、人與動物各自說木藝展」。

台中市客委會說，這場展覽匯聚了木藝界的兩位無形文化資產傳統工藝保存者李文武與李宗霖國寶大師的匠心、技藝以及對木藝傳統的珍愛與創新，將帶領觀眾認識木藝產業文化的獨特樣貌與藝術價值。

客委會主委江俊龍說，特展以山景意象為設計主軸，襯托兩位國寶大師的木雕作品，作品包含神像、人像與動物等三主軸，透過大師精湛的工藝手法，呈現各個木雕作品神韻，讓作品活靈活現栩栩如生，感受到動物、人物、神佛生動自然的神態與感情。

李文武是2022年台中市登錄無形文化資產傳統工藝「沉香雕刻」保存者，作為木藝領域的前輩，以其精湛的技藝和對傳統木工藝的深刻理解，贏得了眾多讚譽，作品不僅在國內，更在國際上獲得了高度評價。另一位無形文化資產傳統工藝「木雕技藝」保存者李宗霖，也是當今木藝界的佼佼者，擅長神像雕刻及修復。兩位大師都承襲了匠心傳統，同時又注入了自己的創新思維，創作出獨樹一幟的作品，期盼藉由這次特展將巧聖仙師精進工藝、不斷創新求變及與時俱進的職人精神傳揚全國，也讓民眾對於東勢客家文化的宗教禮俗有更深層的了解。

文化局副局長曾能汀說，看到兩位國寶級大師作品，將無形資產透過雕刻工藝展現出來，讓文化無限傳揚，也希望能藉由本次特展將各界百工百業藝術領域，讓技藝、職人能被更多人認識。

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