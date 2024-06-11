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台中騎士吃饅頭自摔 網：彷彿看見饅頭超人

李男停等紅燈時，抓緊時間吃饅頭。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

李男停等紅燈時，抓緊時間吃饅頭。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

2024/06/11 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子昨天騎車行經西屯區時，疑因邊騎車又要拿饅頭起來吃，結果機車突然失控摔車仆街，過程被用路人拍下PO網，網熱議「全部動作充滿喜感」、「對饅頭有執念」、「彷彿看見饅頭超人」，警方今天說，李男稱是機車打滑，所幸僅擦挫傷無大礙。

有民眾今天在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，片中只見一名身穿削肩背心、喇叭褲女裝的機車騎士，行經西屯區西屯路2段，停等紅燈時，單手拿饅頭在吃，接著該名騎士騎到行人穿越道，由外側切入內側車道，途中疑伸左手要拿饅頭，但因行車偏向，差點撞上路旁騎單車用路人，當場跌在路中。

而該影片隨即引發熱議，網友「對饅頭的執念太深了」、「這是饅頭業配廣告」、「摔後的反應跟一般人不太一樣」、「頭一次看到有人摔車還可以順便伸懶腰的」、「摔車倒下那一刻雙手往天空舉，彷彿看見了饅頭超人」等留言，令人啼笑皆非。

轄區第六分局今天表示，該起事故發生在昨天下午1點多，28歲李男當時騎車沿西屯路2段往洛陽路方向行駛，自述途中因車輛打滑不慎摔倒，並未與其他車輛發生碰撞，除導致機車左側車身受損，身體也多處擦挫傷，所幸經自行就醫無大礙，李男經酒測沒有飲酒反應，初判肇因為車輛操作不當。

至於單手騎車是否違規，警方表示，動態影像可以證明「像是蛇行、左晃右晃等，已經影響到其它車輛」，有這些違規事實可依《道路交通管理處罰條例》開罰，並當場禁止，只是在上述前提下，單手騎車雖未強制禁止、開罰，但若遇到突發狀況，很容易來不及反應，進而導致車輛失控肇事衍生危險，建議民眾還是避免。

途中李男機車開始偏移。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

途中李男機車開始偏移。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

接著連人帶機車打滑自摔在路中。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

接著連人帶機車打滑自摔在路中。（擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

警方獲報前往處理。（警方提供）

警方獲報前往處理。（警方提供）

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