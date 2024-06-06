涉染指227件採購2189萬元 南投信義鄉公所秘書胡錦龍與弟被羈押

台中地檢署以涉嫌貪污圖利等罪名重大，有串供逃亡等疑慮，聲請羈押禁見南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟獲准。（記者張瑞楨攝）

2024/06/06 15:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於本月4日起，指揮廉政人員搜索南投縣信義鄉公所等5處所，傳喚該公所秘書胡錦龍與胞弟等5人，以及證人6人，中檢認為胡姓兄弟與一家土木包商合作，染指該公所至少227件工程採購，金額高達2189萬餘元，以涉嫌違反貪污治罪條例的圖利罪，以及政府採購法與公職人員利益衝突迴避法，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢指出，此案由檢察官黃鈺雯，指揮法務廉政署中部地區調查組，於本月4日起，陸續搜索南投縣信義鄉公所等5處所，該案疑為胡錦龍與胞弟，透過一家包商，由弟弟擔任人頭，從2019年起至今約5年，承攬得標至少227件信義鄉公所的工程採購案，採購金額共計2189萬5250元，包括道路搶修、設施維修等小型工程。

檢方認定胡錦龍與弟弟，涉案的主要罪名，是貪污治罪條例第6條第1項第4款，公務員對於主管或監督的事務，明知違背法律，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益（圖利），另外，也觸犯政府採購法與公職人員利益衝突迴避法，聲請這對兄弟聲押禁見獲准。

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