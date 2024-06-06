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司機「逼車」不用賠錢解聘 老闆自嚐拖車被吊牌苦果

台中高等行政法院認為黃老闆的耳提面命，沒有不利益的記載，只是「軟性訴求」，對司機沒有督促效果，判決黃老闆敗訴確定。（記者張瑞楨攝）

台中高等行政法院認為黃老闆的耳提面命，沒有不利益的記載，只是「軟性訴求」，對司機沒有督促效果，判決黃老闆敗訴確定。（記者張瑞楨攝）

2024/06/06 07:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓司機於2022年駕駛拖車，在台61線快速道路上「逼車」，導致拖車被吊扣車牌6個月，損失慘重的貨運公司黃老闆，拿出有李男簽名的「不闖紅燈、不任意變換車道、不逼車」記錄表，指自己善盡監督義務，聲明吊扣車牌的處分撤銷，法官卻認為，上述記錄表沒有司機違規要解聘、賠償的記載，這只是黃老闆對司機的「軟性訴求」，駁回黃老闆之訴，全案確定。

李姓拖車司機於2022年10月22日上午，駕駛貨運公司的營業貨運曳引車（俗稱拖車），在台61線快速道路北上248至240公里處，有俗稱「逼車」的「任意迫近迫使他車讓道」行徑，被民眾錄影舉發，雲林縣警局開出罰單，處李男1萬8000元罰鍰，處貨運公司4000元罰鍰，但這些都不嚴重，最嚴重的是吊扣拖車6個月牌照。

這輛拖車半年不能上路營運，黃姓老闆損失慘重，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲明撤銷吊扣車牌的處分。

黃老闆強調，他常向李男等司機進行道路交通的教育訓練，每天都會檢查車輛與提醒行車安全，並要求司機簽名，例如告知不要闖紅燈、不任意逼車，李男也在「不闖紅燈、不任意變換車道、不逼車、不超速、不亂鳴喇叭、遵守交通規則」的記錄表欄位簽名，他已善盡監督義務。

法官卻認為，黃老闆雖對李男等司機耳提面命，要求遵守交通規則，並在紀錄表簽名以示負責，但卻沒有司機一旦違規，將受不利益的記載，也未要求司機，如果違規導致拖車被吊扣牌照，需負起賠償之責等記載，也就是說，黃老闆確實要求司機不能逼車，但如果司機還是逼車，黃老闆沒有任何懲罰，司機不用賠償拖車牌照被吊扣的損失，也不會被解聘，司機除了要繳罰鍰之外，沒有任何不利益之處（解聘或賠償損失）。

李男也在法院做證時說，公司（黃老闆）沒有對他做任何處罰，只要求他自行負擔交通違規罰鍰，法官認為黃老闆的上述主張，只是「軟性訴求」，對司機沒有督促效果，也不能認定黃老闆對司機已善盡監督義務，據此駁回黃老闆之訴，全案確定。

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