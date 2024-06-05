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中捷遭砍高中生大輸血急救 父辦捐血送百張墾丁住宿券

呂父再次向台中市長盧秀燕喊話，希望大家在這次教訓中能讓中捷更安全，讓所有的家長放心讓孩子搭乘。（資料照，呂父提供；本報合成）

呂父再次向台中市長盧秀燕喊話，希望大家在這次教訓中能讓中捷更安全，讓所有的家長放心讓孩子搭乘。（資料照，呂父提供；本報合成）

2024/06/05 19:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運5月21日發生砍人案，台中市長盧秀燕昨天表揚制伏嫌犯的中捷英雄，身中3刀的呂姓高中生未參加，呂父說，兒子是受害者不便參加，受傷輸血換了身體3分之1血液，為了感謝大眾，他計畫在6月21日，也就是中捷事件滿一個月舉辦捐血活動，預計花費約百萬元購買墾丁知名民宿100張住宿券，提供給捐血民眾，也會贈送雨傘，搭捷運還能防身。

呂父再次向盧秀燕喊話，這次發生中捷隨機砍人案，希望大家在這次教訓中能讓中捷更安全，讓所有的家長放心讓孩子搭乘。他曾提及設計盾牌和安全棍送中捷，籌募200萬捐出，雖然中捷以安全為由婉拒，他重提「愛心爸爸」的概念，希望市長能考慮，現在有警察、保全隨車，但不知能持續多久，他說，社會資源多，就看市府要不要，他因為這次教訓，而有機會發聲，一定會努力讓中捷更安全，呼籲盧市長能正視中捷安全。

呂父說，他與台北捷運駕駛談及捷運安全，駕駛認為北捷配有盾牌，對維安最有助益，因此他才發想設計盾牌及安全棍，配置在車廂，又聽到警察趕到車站最快要8分鐘，面對這次中捷在洪姓嫌犯短短2分鐘就造成如此嚴重傷害，也才有「愛心爸爸」制度的構想，招募退休軍警，隨車維護安全。

盧秀燕表昨天揚制伏嫌犯的中捷英雄，呂父說，接到市府邀請涵後，問兒子是否要去？兒子告訴他，自己還在就學，露面不太恰當，因此未出席。呂父說，其實很想當面向他們道謝，救了兒子，但最後仍尊重兒子意願。

呂生是洪嫌在車廂內攻擊的第一個乘客，被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂分別有10、12、8公分傷口，造成肋骨及手骨折，復原良好，住院11天，上週六出院。呂父說，兒子目前傷勢恢復良好，但傷及骨頭，復原仍要一段時間，恐怕下學期才能上學。

呂父說，兒子傷重手術輸了很多血，為了感謝捐血民眾，計畫舉行捐血活動，在這次中捷事件滿一個月的日子，邀請2輛捐血車在北屯，希望能募到500袋，全家曾去過的墾丁優良名宿每晚住宿要價8000到1萬元，將購買百張住宿券做為抽獎感謝，也會贈送雨傘，搭捷運還能防身。

呂生被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂都有刀傷。（呂父提供）

呂生被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂都有刀傷。（呂父提供）

呂父將在中捷事件滿一個月的6月21日舉行捐血活動，預計花費約百萬元購買墾丁知名民宿100張住宿券，提供給捐血民眾。（呂父提供）

呂父將在中捷事件滿一個月的6月21日舉行捐血活動，預計花費約百萬元購買墾丁知名民宿100張住宿券，提供給捐血民眾。（呂父提供）

北捷備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用。（翻攝自北捷官網）

北捷備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用。（翻攝自北捷官網）

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