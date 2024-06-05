台中富二代靠爸開BMW趴趴走 涉以毒養毒賺外快

警方趁林男在車內施用毒品，一舉將林制伏。（警方提供）

2024/06/05 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子家中經營頗具規模的工廠，經濟優渥，是標準的富二代，但整天遊手好閒，開著父親買的BMW休旅車趴趴走，卻因染上毒癮涉嫌販毒支撐吸毒開銷，陷入「以毒養毒」負面循環，警方日前循線將他查緝到案，他坦認吸食K他命但否認販毒，詢後移送法辦，檢方也在近日依毒品罪起訴。

台中市刑大偵四隊今天說明案情指出，該隊去年8月間偵辦一起毒品案，鎖定綽號「少爺」藥頭的毒品販賣網絡，進一步確認其真實身分是40歲林姓男子後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經連日跟蒐發現，林男平日駕駛BMW休旅車四處閒晃，當天則停在南屯區一處空地。

警方趁林躲在車內吸食K他命解癮之際，趁隙而上，一舉將林制伏，當場在車內發現1罐毛重13.45公克的K他命，經查，林平日遊手好閒，駕駛的BMW高級轎車是家人購買，家人經營頗具規模的家俱工廠，平日經濟來源都是靠父親供給，毒品是友人提供，因一時好奇嘗試吸食成癮，支撐吸毒開銷，陷入「以毒養毒」負面循環還兼外快。

警方另外採集林的尿液樣本、扣案毒品，送往相關機構進行鑑識，而林男警詢中坦認吸毒，但否認涉及販毒，警方則在詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦，檢方近日偵結起訴。

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警方在車內發現1罐毛重13.45公克的K他命。（警方提供）

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