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迎端午連假 高鐵台中站AI攝影全天拍違停

高鐵台中站周遭AI攝影，違停超過3分鐘會開罰。（記者黃旭磊攝）

高鐵台中站周遭AI攝影，違停超過3分鐘會開罰。（記者黃旭磊攝）

2024/06/05 12:37

〔記者黃旭磊／台中報導〕本週六（8日）就是端午節3天連假，高鐵台中站周遭在今年元旦、清明均有車流壅塞情形，警方公布「五月五慶端午」交通疏導措施，將於烏日警分局設置行車流暢中心，並加強建置AI攝影機全天候自動偵測接、送客違規，站區1樓載客區違停超過3分鐘，開罰都是600元起跳。

烏日警方今天公布端午連假交通疏導重點，強調於6月8日（六）至10日（一）期間運用路口監視器掌控轄區高鐵、台鐵站區、東海商圈周邊道路、台1（乙）、74線及台灣大道五段等行車狀況，若有壅塞情形，行車流暢中心將立即調派線上警力前往加強疏導。

烏日警分局長尤啓南說，高鐵台中站區行車動線，以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，尖峰期間易發生74線東西行向壅塞回堵，連動造成高鐵路3段、高鐵東路、高鐵五路等站區周邊道路壅塞。

高鐵台中站1、2樓接送旅客區域，目前均建置違規停車偵測執法設備，警方利用AI攝影機全天候自動偵測違規停車，1樓計程車排班區域及多元化計程車違規攬客也會拍錄分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

根據近月紀錄，站區1樓載客區違停超過3分鐘最多，開罰600元起跳、最高罰到1200元。

烏日警分局表示，建議民眾分流行駛高鐵台中站周邊道路，替代道路包括南投地區民眾經中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出，彰化地區民眾經王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出，而台中地區民眾經台74線中彰快速道路或建國路、學田路及中山路，周遭聯外道路進出站區。

高鐵台中站加強科技執法（AI攝影）。（記者黃旭磊攝）

高鐵台中站加強科技執法（AI攝影）。（記者黃旭磊攝）

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