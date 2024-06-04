40萬現金、金鍊！ 台中清潔隊回收家具 意外找到失主媽媽遺物

北屯區清潔隊從回收衣櫃，發現現金20萬元、市價約20萬的黃金項鍊，及股票、存摺。（環保局提供）

2024/06/04 20:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊母親節前夕回收老舊衣櫃，拆解時竟有現金掉落，拆開櫃子赫見衣櫃夾層有現金20萬元及2兩重、市價約20萬的金項鍊，還有股票、存摺等財物，經報警比對申請回收民眾及存摺姓名，找到徐姓失主，原來是3年前過世媽媽的遺物。

環保局日預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解，可燃物進焚化爐，鐵件則回收處理，蔡姓隊員上月處理時突然發現有現金從中掉落，仔細搜查發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金鍊、股票及存摺等物品。

北屯區清潔隊長宋寶瑞說，由於遺失物金額龐大，擔心失主心急如焚，立刻報警，保局翻閱當日民眾登記申請回收紀錄，警方透過存摺查詢，逐一比對後，再地毯式訪問，料確認失主是徐先生，點交歸還。

徐先生看到母親遺物時相當欣喜，這些物品是3年前過世的母親留下來的，尤其這條金項鍊，家人整理遺物時始終找不到，原來是放在衣櫃夾層，感謝清潔隊幫忙，讓母親留下來的金鍊能傳承紀念。

清潔隊看到徐先生能在母親節前夕能尋回母親遺物，非常開心；宋寶瑞指出，今年拆解家具拾金不昧已有4件，累計現金25萬元、金鍊、存摺、地契等財物都物歸原主，感謝同仁平時努力維護環境市容，也重視自身廉潔，環保局也依清潔隊員工作規則，及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則，予以獎勵。

環保局長陳宏益補充，為減輕焚化爐負擔，須推動廢棄物減量及加強資源再利用，也因此讓廢棄家具有了新生命；堪用家具送環保局寶之林家具再生中心再利用，不堪使用的家具則暫置區隊，將金屬零件拆除後，廢木材送至環保局文山綠資材中心，並破碎為木屑供民眾領用，在推動環保時，還能幫市民找回長輩遺忘的財物，實在有意義。

徐先生領回過世母親的遺物，感謝清潔隊員。（環保局提供）

清潔隊員拆解破碎大型家具，竟有現金掉落。（環保局提供）

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