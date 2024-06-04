歷史建築「烏日庄役場」活化再利用 中市議員有「異」見

台中歷史建築「烏日庄役場」現在是偵察隊辦公室。（圖：市府提供）

2024/06/04 18:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市歷史建築「烏日庄役場」目前是烏日分局偵察隊辦公室，有議員提案，開放整建2樓，讓警員好辦公；另有議員主張，文資建築應開放文化觀光使用，偵察隊應趁機遷移；文化局指出，依文資法規定，活化再利用優先尊重使用單位，作辦公廳舍也是再利用的一環。

「烏日庄役場」1932年建成，當時是台中州大屯郡的烏日庄辦公廳舍使用，戰後改制為台中縣烏日鄉，建築變烏日鄉公所，1978年鄉公所搬遷後改供鄉民代表會與戶政事務所使用，2004年台中縣政府以建築能反應日治時期公有役場形貌，公告登錄為歷史建築，2010年縣市合併後，移撥給市府警察局烏日分局使用迄今。

因偵察隊僅利用1樓作辦公室，包括議員曾威、林德宇、施志昌及鄭功進等人在議會教育文化委員會提案，2樓應整修開放偵察隊使用；考量是文資建築，加上年久失修，有漏水問題，文化局文資處請烏日分局提出修復再利用調查計畫，了解需修復情況，再向中央爭取經費進行修復。

不過，議員張安銨則認為，文資建築是公共財，「烏日庄役場」現作警局偵察隊使用，一般民眾不得其門而入，更無法讓外界了解建築的文化價值，應創造公共價值，另提案促偵察隊設法遷離，空間修復再利用後做文化觀光休閒用。

但議員王立任認為，文資建築修復再利用後，做辦公廳舍事例多包括監察院、總統府均是，烏日庄役場修復後做辦公廳舍並不衝突，若要改做觀光休閒用途，須偵察隊有其他容身之處。

議員江肇國指出，文資建築應在修復前就規劃再利用方向，以台中州廳為例原本配合歷史現場再造時，設定是開放給民眾使用，後又改回恢復辦公廳舍，不但延後開放時間，也新增辦公規劃預算。

議員陳淑華則建議文化局應先確定「烏日庄役場」的定位，否則修復後依舊拒民眾於千里之外也不合理；委員會召集人議員李中最後裁示，請文化局參考議員意見，跟警局溝通烏日分局是否有必要繼續在其中辦公，有沒有可能遷走，找出地方能接受的兩全其美方法。

文化局長陳佳君強調，文資法規定須尊重原場域活化再利用，因現有空間為警局所用，須尊重原使用單位，且再活化利用的方向很多元，辦公廳舍使用也是活化方向之一。

「烏日庄役場」活化再利用，議員有不同看法。（記者蘇孟娟攝）

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