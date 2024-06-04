中捷隨機殺人兇嫌 與室友分享父母、表哥帶來的「會客菜」

洪生的父母表哥探望時會帶「會客菜」，他也懂得與室友分享。（資料照）

2024/06/04 18:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲洪姓護專生上月21日在台中捷運車廂隨機砍人，23日被羈押並進入台中看守所，他入所初期情緒不穩，睡眠與進食一度不佳，不過，所方指出，他已逐漸適應環境，所方為他更換牢房，他與另兩名室友相處尚佳，將近兩週來，他的父母親與表哥都曾來探視（洪生羈押但未禁見），且多次帶來將近2公斤份量的「會客菜」，他也會與室友分享，另外，所方也安排他就醫並定期服藥中，所方強調，別人有的，例如運動等，他也會有，但是要循序漸進。

據指出，不只是洪生的父母親來探望他，包括洪生舅舅的兒子（表哥）也曾來探視他，每次都帶重量將近2公斤「會客菜」，通常一人無法一次吃完，又不能冷藏，因此，包括台中看守所與台中監獄，以及台中女子監獄，都有獄友彼此分享的慣例，這次洪生分享給兩位室友，下次兩位室友分享給洪生。

矯正署公布的「寄菜」注意事項頗多，包括「會客菜」每次總重量不得逾2公斤，不能有湯或勾芡，水果要切開，肉類要去骨切塊等等，因限制與「眉角」頗多，許多人都委託專門烹飪「會客菜」的餐廳製作，各地監獄或看守所附近也都有這種餐廳，這些「會客菜」有二項重點，其一是極少有蔬菜，都以肉類為主，其二是重量儘量接近或剛好2公斤，餐廳要讓送菜者感覺效益很高，或誠意十足。

至於台中地檢署偵查部分，因尚有細節還要釐清，中檢尚未偵結起訴。

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