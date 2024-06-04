大甲高工產學契合 技職拜師傳承典禮登場

大甲高工安排畢業學生穿越「規矩方圓」門。（記者張軒哲攝）

2024/06/04 16:32

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲高工今（4）日舉辦「契合式人才培育專班暨技藝扎根 1+3+4 專班技能成果發表及產學技職拜師傳承典禮」，典禮並安排高三畢業生的出師禮，由畢業學生奉茶給職場業師，表現職場技術傳承的職業素養態度；並由高二即將進入職場實習的學生實施拜師禮，由合作廠商親自為學生穿戴公司制服衣帽，象徵進入職場學藝的起點。

大甲高工自2017年開辦契合式產學專班，延續既有青年希望工程的產學平台，結合中市重要的產業聚落，辦理「智慧工具機、機電整合、資訊科技」契合式人才培育專班，建置發展全國唯一以產業公協會為平台的產學合作創新模式。今日活動邀請中市教育局、潭雅神工業廠商協進會、甲安埔廠商協進會及聯合大學、勤益科技大學，與鄰近海線八所國中學校等產官學聯盟，及中市產業廠商代表等共同見證。

大甲高高向下扎根技藝教育的1+3+4產學攜手2.0，由大甲高工攜手海線八所國民中學，結合以潭雅神與甲安埔產業公協會為平台的20家優質廠商，銜接聯合大學與勤益科技大學，以培育在地產業聚落需求的務實專業技術人才。活動除表揚學生職場實習表現優良的「產學技術薪傳獎」外，並由72位產學班畢業學生展出職場實習一年的作品與海報；此外，還由學生現場口頭發表職場實習的學習經驗，展現學生在專業技術的學習表現與創造力、表達力核心素養。

活動並安排畢業學生穿越「規矩方圓」門，以體驗學習讓每位產學班學生感受成長的責任。校長簡慶郎表示，學校持續推動產學合作外，更與潭雅神工業廠商協進會合作，由協進會理事長黃耀德領軍編撰職場教育訓練教材，希望打破產學落差的現況，讓每一家合作廠商都能落實銜接學校基礎專業素養，培育務實的技術人才，發展全台產學合作的新典範。

大甲高工舉辦產學技職拜師傳承典禮，學生奉茶給師長。（記者張軒哲攝）

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