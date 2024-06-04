台中婦人溜狗未繫繩闖紅燈 急煞險撞爆氣飆罵...「疏縱寵物」可開罰

轎車險些撞上人狗，駕駛爆氣飆罵。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/06/04 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人3日溜狗未繫繩，行經北區一處路口過馬路時闖紅燈，差點被轎車撞上，駕駛顯然受到驚嚇爆氣飆罵，也將行車紀錄器影片PO網；轄區警方今天說，婦人除闖紅燈還「疏縱寵物」，依道路交通管理處罰條例規定均可開罰，提醒民眾妥善看管寵物，以免造成交通事故。

根據相關影片顯示，該名婦人當時與未繫繩小狗步行經過北區崇德路與梅亭街口時，因闖紅燈及疏縱寵物於道路奔走，當號誌為綠燈可以通行的一輛小貨車，顯然已看到趕緊停車，而同向另輛沿內側車道行駛的轎車，則因視線受阻險撞上急煞，婦人及小狗見狀嚇得立即往回走，但駕駛仍氣到不斷飆出國罵。

轄區台中市警第二分局今天表示，經查，目前該分局尚未接獲報案或檢舉紀錄，但依據「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第1款規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處500元罰鍰，另根據第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新300元以上600元以下罰鍰。

至於車輛因行人闖紅燈不得已無法停讓部分，則依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第15款規定，得以勸導，免舉發。

婦人溜狗未繫繩還闖紅燈。（擷自「社會事新聞影音」）

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