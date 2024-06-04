端午節到大甲劍井！ 500瓶午時水、100份香包等你拿

觀旅局提供的午時水紀念瓶和香包。（圖由觀旅局提供）

2024/06/04 09:49

〔記者歐素美／台中報導〕端午節到台中市大甲鐵砧山劍井取午時水！台中市觀光旅遊局今年除安排廣受親子喜愛的陸爸爸說演故事劇場，表演融合傳統與創新，將帶來令人耳目一新的節慶好戲；當天現場並有立蛋比賽，市府並將送出500瓶午時水紀念瓶與100份香包給現場民眾，邀請大家在6月10日端午節一起到大甲鐵砧山劍井遊憩區，體驗端午傳統節慶文化。

觀旅局長陳美秀表示，大甲劍井每年端午節吸引上千眾前往取午時水，市府將於端午節上午10時開始發放號碼牌，限量500份午時水紀念瓶，發完為止。現場並備有艾草、菖蒲等天然藥材香料配製的香包，只要完成指定任務就能獲得，限量100份。

此外，端午節當天上午10時，「台中市風景區管理所」臉書粉專，並將推出「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動，盼藉此讓民眾認識端午習俗，並可把握機會將限量20組的午時水紀念瓶與香包抽回家。

觀旅局表示，端午節是三大傳統節慶之一，擁有許多蘊涵深厚歷史與文化的傳統習俗，例如戴香包、取午時水就隱藏了古人在農曆五月瘴癘齊出之際，避邪保平安的智慧。

今年活動以「端午安康，龍午順」為主題，寓意「龍年到，取午時水順整年」，希望透過取午時水、立蛋體驗、拍照按讚送香包、故事劇場等節慶體驗，要帶領大小朋友在寓教於樂中認識端午習俗與劍井取午時水的人文歷史。

觀旅局每年在大甲劍井舉辦端午節慶祝活動。（圖由觀旅局提供）

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