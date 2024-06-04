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端午將至 台中號召千人上街頭踩木屐用力吵醒「它」

端午將至，台中號召千人上街頭踩木屐用力吵醒「它」 。（圖：市府提供）

端午將至，台中號召千人上街頭踩木屐用力吵醒「它」 。（圖：市府提供）

2024/06/04 07:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區傳承百年的特有傳統「穿木屐躦鯪鯉」端午節慶祝活動，6月10日將在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街震撼登場，民政局長吳世瑋號召千人上街頭，一起踩木屐「吵起來」，回味舊時農村「吵」醒穿山甲幫農地翻土、祈求五殼豐收的「台中限定」端午文化。

吳世瑋說，「穿木屐躦鯪鯉」踩街慶端午文化是南屯特有的民俗活動，舊時民眾在端午時節均有穿木屐踩街，來喚醒冬眠的「穿山甲」幫農地翻土，祈求五穀豐收，同時昭告夏天的到來，活動已登錄為台中市民俗類文化資產；另「麻芛湯」則是台中特色美食，由黃麻烹飪製成，為端午時節盛產美食，「呷肉粽配麻芛」更成為台中特有的美食組合，也是全台最特別的慶端午組合。

南屯區公所區長林秋萬指出，南屯區每年均會在端午節在南屯老街推出延續南屯百年的傳統，盛大舉辦「穿木屐躦鯪鯉」活動，年年吸引逾千人參與，今年新增首度舉辦「鴕鳥蛋」立蛋競賽，以及首次開放50組家庭報名，穿著親子裝一同踩街慶祝且完成踩街的兒童，還可獲得活動限定「咖咖斜背包」。

此外，今年南屯在地里隊、社區及相關單位已組成24隊響應參加，預估踩街人數將突破1200位；另在地民間團體的共襄盛舉，活動當日萬和宮、文昌公廟及台中魚市場將提供3000份的麻芛湯、肉粽及魚丸湯，免費供民眾品嚐。

南屯區公所表示，今年穿木屐躦鯪鯉活動從上午10點延續到下午5點，除令人震撼的踩街活動外，還有鴕鳥蛋趣味立蛋競賽、文創彩繪、親子裝踩街、歡樂氣球秀、街頭藝人表演及4人木屐競走等趣味競賽；今年首度規劃親子裝踩街活動，訂自今日上午8點半起開放網路報名，限額50名，報名成功且於活動當日完成踩街的參加者，將可獲得「咖咖斜背包」（僅贈送國中以下孩童）。此外，現場文創攤位提供3款DIY手作體驗，共6場次，採現場報名。

至於參加踩街的民眾，活動當日下午1點起，即可排隊領取限量版南屯吉祥物「咖咖鑰匙圈」及摸彩券1張，當日將抽出70吋液晶電視、電風立扇等獎項；詳細活動及報名資訊請至2024南屯穿木屐躦鯪鯉-踩街嘉年華活動官網查詢，歡迎大家相約到南屯一同「穿木屐躦鯪鯉，呷肉粽配麻芛」體驗最特別的端午慶典。

端午將至，台中號召千人上街頭踩木屐用力吵醒「它」 。（圖：市府提供）

端午將至，台中號召千人上街頭踩木屐用力吵醒「它」 。（圖：市府提供）

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