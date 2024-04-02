冰雹砸傷東勢梨、梅、桃 江啟臣會勘盼中央現金救助

立法院副院長江啟臣（中）至東勢會勘梨子等遭冰雹災損情況。（圖由江啟臣提供）

2024/04/02 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕上月31日下起冰雹，造成台中市東勢區、和平區多處果園受損嚴重，包含梨、梅、桃子都傳出災情。立法院副院長江啟臣接獲民眾陳情，今天會同農業部農糧署、台中區農業改良場、台中市農業局及台中市議員吳振嘉等會勘，要求農業部、農業局詳細評估受損面積，若達災損比例應依法提供天然災害現金救助，並請農業部務必提出解方，協助農友因應氣候變遷所帶來的衝擊。

江啟臣表示，農友陳情上月31日夜間突如其來的冰雹，導致梨、梅、桃出現災損。梨果被打傷，連枝葉都被打穿，受損慘重；農友廖慶蔣說，種梨幾十年從未碰過冰雹，第一次看到災損這麼嚴重。尤其第2天看梨子、梨葉都破爛，甚至部分樹枝被打斷，1.2甲農地種植400多棵梨樹，幾乎每棵都受損，簡直欲哭無淚，希望農業單位能提供協助。

江啟臣說，1月底的寒害，致高接梨穗受損嚴重，這次再受冰雹災害，若受限短期作農產品於同產季救助以1次為限，恐讓農民血本無歸，農政單位應規劃專案另行公告，才能有效協助農友解決困境；若這次未達天然災害救助標準，農糧署也應研議補助農友套袋、肥料或未來收購等相關措施。

農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛指出，31日下的冰雹的確造成部分地區有農損災情，目前正在統計受損範圍，若達天然災害救助標準，將依法提供現金救助；針對江啟臣副院長提出的套袋或相關補助，也將帶回署內進行研議。

吳振嘉表示，除了梨以外，梅、桃也損失慘重，尤其梅果更有不少被直接打落地；江啟臣建議中央將梨、梅、桃一併納入考量範圍，請農業部、農業局評估災損範圍，也請受到災損的農友儘速向各區公所反應。

江啟臣強調，氣候變遷的衝擊不利台灣農業發展，冰雹不只影響東勢區、和平區，甚至連清境都出現災情。加上氣溫不穩定的因素，以及近期時常發生的強降雨都可能對農作物出現影響，農政單位必須上緊發條、審慎因應，並將可能有的氣候變化問題與因應措施會知地區公所及農會，讓農友能提前準備，減少農損。

東勢區高接梨受冰雹影響，梨果受災出現斑點。（圖由江啟臣提供）

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