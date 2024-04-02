盧秀燕明訪新加坡 綠議員指為總統大選鋪路 藍認拓展外交

台中市長盧秀燕3日出訪新加坡，藍綠議員看法不一。（市府提供）

2024/04/02 14:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天宣佈4月3日至5日出訪新加坡，對此民進黨市議員表示，此根本就是盧秀燕為總統之路在鋪路，認為4月10日市議會就要開議，盧秀燕不留在國內思考市政還跑到國外去，根本無心市政；國民黨市議員則反批，台灣外交之路如此艱困，盧秀燕為台灣去拓展外交，應該正面看待。

盧秀燕將在4月3至5日訪問新加坡，6日回國，是盧連任後首次出國訪問。對此，民進黨中市議員一致認為，盧秀燕是為了總統之路在鋪路。

正國會市議員江肇國表示，根本是為總統之路在鋪路，台中市議會4月10日就要開議，而且最近市政狀況相當多，盧秀燕未準備定期會回應市議員的質疑，卻往國外跑，對於市政無心，一心往總統之路籌備，非市民之福。

新系市議員林德宇表示，台中市有如此多重大工程延宕，如此多蚊子館，盧秀燕卻吃碗內看碗外，以為民調80%就自我膨脹。

英系市議員蕭隆澤表示，一看就知道盧秀燕是為總統之路鋪路，很多要總統都要先去新加坡，盧秀燕已開始有動作。

對於民進黨的說法，國民黨相當不以為然，黨團總召黃馨慧表示，疫情結束，很多縣市首長都會出國，去學習國外一些好的施政，像新加坡環保就做的很好，為何盧秀燕不能出國去考察？很多市議員也會出國看看國外進步的情形，國外的官員也會來台灣學習，應該正面看待。

國民黨黨團執行長陳文政也說，台灣外交相當困難，盧秀燕是國內政壇形象相當好且市政政績很好的政治人物，身為市長去拓展城市外交，為台灣拓展外交，應正向看待。

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