夜店狂歡後開保時捷載妹子 酒駕拒檢撞傷警猛「歹勢」仍上銬

保時捷房車見警用機車靠近立即轉彎。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/31 11:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天凌晨執行酒駕大執法，第四分局警員楊昇儒巡經南屯區路口時，見一輛保時捷豪華房車自夜店附近駛出，懷疑酒駕攔查時，警用機車遭拒檢房車碰撞致人車倒地受傷，駕駛下車後雖猛致歉，但因酒測值超標仍被當場上銬送辦，至於車上兩名妙齡女也被連坐開罰。

第四分局表示，任職南屯派出所的楊員，今天凌晨4時執行酒駕大執法勤務，巡經南屯區夜店附近的向學路與大觀路口時，發現一輛由33歲阮男駕駛，價值6百多萬元的保時捷Panamera豪華房車行車不穩，上前準備攔查，阮男見警用機車靠近，疑心虛立即逕自轉彎離去。

楊員直覺有異追上進一步示意阮男靠邊熄火停車之際，警用機車突遭後方房車碰撞，導致連人帶機車倒地，造成警用機車後車尾與左側車身車損，楊員右腳踝擦挫傷，阮男此時也明顯受到驚嚇，下車時猛說「歹勢」致歉，但仍被趕抵支援警力攔下酒測，經檢測後酒精濃度達0.51毫克，明顯超過法定標準值，當場上銬逮捕。

阮男表示，稍早在夜店飲酒後，準備開車搭載兩名女性友人回家，遇員警攔查因太過緊張，才會在靠邊停車時不慎碰撞前方警用機車；警方訊後將全案依公共危險罪嫌送辦，至於同車兩名20多歲妙齡女子，則依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定依法掣單連坐處罰。

分局長李建興獲悉楊員因公受傷，第一時間即前往探視，楊員經初步診治後幸無大礙，李建興強調：「酒駕零容忍」，一旦飲酒請找「代客駕車」或「指定駕駛」，另針對酒駕同車乘客採取「連坐罰」，最高可處15000元罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖酒後駕車外，同車乘客未盡勸阻動作亦連帶受罰，將持續強化取締酒駕執法能量，以維用路人行車安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

楊員示意保時捷靠邊熄火停車。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阮男酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

分局長李建興第一時間探視因公受傷楊員。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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