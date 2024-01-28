立院龍頭之爭 蔡其昌︰若獲民進黨提名 配合游錫堃拜會各黨團

立法院副院長蔡其昌表示，若提名他，會配合游錫堃拜會各黨團。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/28 16:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院正副龍頭之爭2月1日將揭曉，國民黨的韓江配明天會拜會民眾黨，立法院副院長蔡其昌今天參加賴蕭在台中市舉辦的感恩茶會受訪表示，擔任兩屆副院長按慣例都會去拜會，因為要尋求委員支持，拜會是基本的禮貌和尊重，只要民進黨提名游錫堃跟他，會配合游院長至民進黨、國民黨及民眾黨相關黨團的拜會。

此外，蔡其昌也表示，在選後有向賴清德反映，已向行政院長陳建仁及副院長鄭文燦建議，希望中捷藍線及海線雙軌化在元月底前核定，而中捷綠線延長要儘快核定，他表示，行政院同意藍線及雙軌化應該會月底前核定，而綠線延長行政院同意儘速核定。

他指出，比如中捷藍線，避免被台中市政府不斷的抹黑及不斷政治口水化，建議先核定

讓台中市政府自己要做好工作，就沒有理由怪中央，不會因為自己速度慢，還怪中央卡捷運藍線，避免再一次被台中市政府抹黑，先核定讓台中市去改善要做的工作。

蔡其昌表示，鐵路海線雙軌化中央可行性評估3年，選前行政院同意月底之前核定雙軌化，應該月底就會屢行承諾，大概跟中捷藍線本週會核定。

蔡其昌並表示，有關中捷綠線延長，立委莊競程已請他反映，跟中央爭取很久，行政院同意儘速核定，此外，還包括會展中心幾個案子跟行政院做報告，希望快通過。

蔡其昌指出，未來520總統上任，台中還有好多建設要推動，建設不要分黨派，屬於市府該提計劃快提，中央民代會幫忙爭取，但希望市府不要偷懶，要積極提出。

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