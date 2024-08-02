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台中梧棲大排北岸步道獲好評 鄉親敲碗盼南岸跟進

立委蔡其昌（左二）邀集相關單位會勘，爭取中央核定補助梧棲大排南岸人行步道改善。（記者張軒哲攝）

立委蔡其昌（左二）邀集相關單位會勘，爭取中央核定補助梧棲大排南岸人行步道改善。（記者張軒哲攝）

2024/08/02 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區梧棲大排北岸道路及人行步道改善工程，獲周邊社區居民諸多好評，紛紛「敲碗」希望梧棲大排南岸也能施作人行步道。立委蔡其昌今日邀集相關單位會勘，爭取中央核定補助梧棲大排南岸人行步道改善，總經費預計8千多萬，會協助向中央爭取經費補助。

蔡其昌今日邀集內政部國土管理署、市議員王立任、楊典忠、台中市府人員、梧棲區大村里長陳昆廷、興農里長陳起益等人共同會勘，成功爭取中央核定補助梧棲大排南岸人行步道改善設計案總經費約300萬。蔡其昌說，從中央爭取預算給市政府來施作梧棲大排北岸人行步道，將步道整治擴寬、打造適合休閒運動散步的空間，目前成為居民晨昏散步運動好去處。

陳昆廷說，大村里近年來人口數持續增加，已成為梧棲區人口第二多的里，但里內缺乏公園供里民休憩活動使用，梧棲大排北岸完工後獲得鄰近包含大村、大庄、興農里的里民稱讚，大家清晨及傍晚都會利用步道運動休憩，也因此里民都非常期待南岸也能增設人行步道。

蔡其昌說，希望市政府加緊腳步進行提案，中央預算的部分，會全力來配合市政府，全力爭取，讓梧棲大排兩岸的步道能夠盡快串聯，帶給大家更好的生活環境。

台中市養護工程處海線工程隊指出，預計今年底前完成細部設計，並依設計成果後續提報爭取工程經費補助，工程預計進行人行道行走空間部分拓寬至1.5公尺、停車空間、電箱、路燈、號誌桿及植栽整併於公共設施帶、道路燙平及斷面重新配置、人行道欄杆改善、架空纜線下地5處提升市容等，提升道路及人行步道服務品質。

梧棲居民期待梧棲大排南岸人行步道能改善。（記者張軒哲攝）

梧棲居民期待梧棲大排南岸人行步道能改善。（記者張軒哲攝）

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