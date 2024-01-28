台中「刈包吉」！ 議員鄭功進席開百桌宴寒士 單親媽謝媒合工作

台中市後車頭發展協會今舉辦歲末寒冬送暖圍爐宴。（鄭功進服務處提供）

2024/01/28 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕台北市「刈包吉」廖榮吉老先生多次舉辦千桌宴，讓街友寒冬中獲得些許溫暖，台中市也有後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進，連續第10年舉辦歲末寒冬送暖圍爐宴，今天席開百桌希望協助弱勢族群脫貧，其中一位6年前就參加的單親媽媽說，當時透過就業服務站媒合找到新工作，心中滿是感謝。

鄭功進說，出身基層，20多年來能擔任民代，受到社會上許多人協助，自己選區有超過2000戶低收入戶，很多需要社會伸出援手，希望透過這次圍爐機會，一方面大家過早年，一方面也提供更多就業媒合工作機會，寒冬送暖不只是一次性活動，更是要協助弱勢朋友與社會重新接軌。

而前幾年因為疫情停辦，改為物資發放，但對街友朋友改善有限，團隊認為還是需要各界協助，才能真正改善街友朋友生活狀況，所以本次也請就業服務處到現場協助工作媒合，由社會局關懷街友近況，衛生局協助做基本的醫療諮詢，希望能協助街友、中低收入戶及清寒家庭等弱勢族群脫貧。

今年除往年一同參與的西北獅子會、錦隆印刷及佑松建設外，更加入網銀社會福利基金會支持，做公益也要拚經濟，透過在地業者共襄盛舉，結合民間力量，提供更多就業機會，協助寒士走出困頓，現場也有台中市女子燙髮業職業工會義剪、祥鶴中醫義診攤位，為街友朋友理髮及做健康檢查。

社會局副局長陳坤皇、南區區長陳佩玉、東區區長吳忠聖、衛生局、消防局、勞工局都派員出席協助宣導，農業局也提供千顆茂谷柑，還有一位6年前就參加寒士尾牙的單親媽媽，當時透過就業服務站媒合找到新工作，也帶著當初還是嬰兒的小朋友一同出席，心中滿是感謝。

西北獅子會前會長黃文龍表示，很高興全台一起挺過疫情後，可以繼續舉辦寒士圍爐，希望藉由這樣的活動，拋磚引玉，讓更多人一起來協助，錦隆印刷老闆鄭福雄也說，車站周邊的街友群聚，一直用趕的沒辦法解決問題，希望透過市府與民間力量，協助弱勢族群重新步入社會。

今天席開百桌宴寒士。（鄭功進服務處提供）

市議員鄭功進（右一）希望透過圍爐，提供更多就業媒合工作機會。（鄭功進服務處提供）

6年前就參加寒士尾牙的單親媽媽今天也出席，心中滿是感謝。（鄭功進服務處提供）

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