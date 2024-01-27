失婚女把帳戶交給「網路戀人」 被判刑還要賠100萬

黃女宣稱自己是「愛情詐騙」被害人，高等法院台中分院卻認為，黃女不知男友真實身分，就把銀行帳戶交給對方，是詐欺的幫助人（幫助犯），判決黃女應賠償王女100萬元確定。（記者張瑞楨攝）

2024/01/27 11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕年逾40歲離婚多年的黃姓女子，2022年10月於網路認識自稱是「瑋杰」的男子，她認為男女朋友要互相信任，竟把自己的銀行帳戶與密碼交給「瑋杰」，導致13名詐欺的被害人，損失共計530萬餘元，刑事部分，黃女宣稱有意賠償，調解時卻未到，還說「沒錢賠，不會去」，二審依洗錢罪判刑5月（可易科罰金），併科罰金5萬元，民事部分，被害人陸續提告，黃女宣稱自己是「愛情詐欺」的被害人，但法官卻認為她是詐欺幫助犯，已針對其中一名被害人，判決黃女應賠償100萬確定，其餘審理中。

判決書指出，有專科學歷、在保險公司任職，已離婚多年的黃女，2022年10月透過交友網站認識暱稱「瑋杰」的男子，她把自己網路銀行帳號及密碼交給對方，同年10至11月間，13名被害人接到「投資詐騙」電話，詐欺集團宣稱可代為操作股票買賣，保證穩賺不賠，13名被害人把合計530多萬元，匯款至黃女的銀行帳戶，很快被提領一空，其中，受騙金額最高的是賴姓男子的140萬元，王女損失100萬元次之，其餘被害人失金少則2萬元，多則50萬、80萬元不等。

南投地方法院一審依洗錢罪，判處黃女徒刑5月，可易科罰金，併科罰金3萬元，緩刑4年，南投地檢署認為黃女並未與被害人和解，一審宣告緩刑不當而上訴。

高等法院台中分院審理時，黃女宣稱有意賠償和解，不料，法院的調解委員會開調解會，被害人與委託人（律師）卻苦等不到黃女出席，打電話聯繫黃女，黃女竟說「沒錢賠，不會去」，二審接受檢方主張，撤銷一審判決，雖仍改判5月，可易科罰金，但併科罰金部分增加至5萬元，且不宣告緩刑，可上訴三審。

民事部分，被害人陸續提出損害賠償，其中，失金100萬元的王女，提告索賠100萬元，南投地院判決黃女應如數賠償100萬元，黃女上訴二審，她堅稱自己是「感情詐騙」的被害人，她一分錢都沒拿到，也從未見過被害人，沒參與詐欺，也對詐欺毫不知情。

高等法院台中分院認為，黃女宣稱的男友「瑋杰」，自稱是元大投資顧問，但未提供任何工作證明，僅有用LINE傳送姓名為「羅瑋杰」的身分證照片給黃女，且旋即收回照片，黃女不知此人身分真假，就把自己銀行帳戶交給對方，黃女雖無獲利，仍是詐欺集團的幫助人（幫助犯），判決黃女應賠償王女100萬元確定，至於其他被害人則審理中。

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