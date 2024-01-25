豪宅假買賣案起訴 顏寬恒當選後首次出庭：不接受不實指控

顏寬恒當選立委後首度出庭，他強調最終會水落石出而真相大白，他只求公道與真理。（記者張瑞楨攝）

2024/01/25 15:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨新當選立委的顏寬恒，今天（25日）針對被台中地檢署起訴貪污與偽造文書（豪宅假買賣）一案出庭，這是他當選後首度出庭，他強調，自己依法院的要求提出證據，捍衛自己清白，他不接受不實指控，且認為最終會水落石出而真相大白。

台中地檢署是在去年（2023年）4月起訴顏寬恒等5人，中檢指控，登記於顏寬恒之妻陳麗凌名下位於沙鹿區的豪宅，顏寬恒為了避免媒體報導，與苑裡營造公司的負責人林進福透過假買賣，以4541萬元賣給澤序空間設計公司女負責人張于廷，顏寬恒夫妻與林男、張女人，依使公務員登載不實罪起訴。

另外，中檢認定顏寬恒在立委任內時，聘林進福當人頭助理，詐領薪水與年終獎金共108萬餘元，用於支付購買瑪莎拉蒂豪車尾款，或支付競選活動費、住宅水電等開銷，依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」起訴顏、林2人。

顏寬恒今天出庭稱平常心面對，將全力捍衛自己的清白，關於豪宅被控假買賣等案的證據，其證據力都在法院呈現，一切都按照法律規定，對於不實的指控，他絕對不接受，他認為最後會水落石出，真相大白，他只求公道與真理。

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