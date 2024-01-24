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清水警分局關懷高美轄區弱勢及獨居長者 警友站加碼5000元紅包

清水警分局關懷高美轄區弱勢及獨居長者贈送物資紅包。（記者張軒哲攝）

清水警分局關懷高美轄區弱勢及獨居長者贈送物資紅包。（記者張軒哲攝）

2024/01/24 10:10

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，中市清水警分局長蔡慶星率高美派出所所長林士欽，結合高美警友站站長王錫彬、警友、志工、義警，前往高美轄區五里舉行愛心送暖活動，關懷19戶弱勢家庭、獨居長者，除了贈送白米、棉被及營養補給品等物資外，加碼每戶5000元紅包，讓弱勢戶溫馨過年。

清水警分局今日指出，高美派出所員警，於平日執勤發現轄內許多不符合低收入戶資格、但生活卻十分艱困的家庭或是獨居長者，時常前往關心了解生活狀活並予以各項協助，年關將近，期望民眾過個好年，由高美所長林士欽發起此次寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。

清水警分局長蔡慶星也親自前往參與寒冬送暖活動，藉此關懷及了解民眾需要協助之處，同時也向民眾宣導識詐、反詐騙觀念，並提醒長者凌晨或晚間外出應著亮色衣物以維護自身安全，同時提醒勿酒後駕車等交通安全觀念，讓民眾除了開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全。

蔡慶星表示，警方維護治、交安責無旁貸，法律無假期，重要節日期間，與親朋聚餐增多，駕駛人務必遵守各項交通規則，尤其開車勿喝酒、超速，以維護用路人的生命財產安全，讓民眾平安過好年。

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