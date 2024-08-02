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台中漢神購物廣場上梁 近洲際棒球場

漢神洲際購物廣場興建地上七層、地下四層。圖為完工示意圖。 （漢神百貨提供）

漢神洲際購物廣場興建地上七層、地下四層。圖為完工示意圖。 （漢神百貨提供）

2024/08/02 05:30

串連巨蛋、會展中心、綠美圖及流行影音中心 市府將打造成台中曼哈頓

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中洲際棒球旁的「漢神洲際購物廣場」昨舉行上梁典禮，興建地上七層、地下四層，加上立體停車場約六．六萬坪，預計明年十一月開幕；市府秘書長黃崇典強調，北屯及西屯總人口達五十五萬，目前兩區的重大建設，除了現有洲際棒球場，還串連巨蛋、會展中心、綠美圖及流行影音中心，還配合市府每年的鍋烤節及購物節等軟體活動，將成為台中市的「曼哈頓」。

台灣塔無進度 市府說法外界質疑

不過，西屯、北屯目前雖然有多個重大建設及百貨商場正在進行當中，是否能達到「曼哈頓」階段，遭外界質疑，如備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段六、八地號日前流標，台灣塔至今尚未進度，顯示業者對台中市商業發展仍在觀望。

經發局：台灣塔用地 正都計變更中

對此，經發局長張峯源表示，經貿段六、八地號會流標在於廠商考量到整個場地太大、資金太高及希望租金要有天花板，經發局會進行檢討後重新招標。至於台灣塔因要遷移到創研用地，目前都發局正在進行都市計畫變更中，一旦完成，經發局就會依流程辦理。

由國揚集團所投資「漢神洲際購物廣場」位在台中洲際棒球場旁，黃崇典昨天參加在上梁典禮便指出，西屯及北屯有許多重大建設正在進行中，將讓台中市成為「曼哈頓」；如距離洲際棒球場一．五公里，興建經費近百億元的台中巨蛋體育館已於今年開工興建中，基地面積約六．九公頃，預計二○三○年完工。

經發局表示，目前北屯區的「市31BOT案」，由統一集團打造「太子置地廣場」，預計二○二八年完工營運，此外，還有將在今年底完工、明年營運位在水湳的台中會展中心，基地面積約七．三四公頃，投資金額約八九．三億元，目前進度新建工程進度已達九九％，一旦完工，將帶來相當會展商機，屆時經發局會規劃結合中市優勢產業辦理開幕首展。

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