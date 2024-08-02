東勢上城停車場 淪棄廢果袋天堂

東勢上城停車場長期遭農友堆置廢果袋，居民反映已放置7年，嚴重影響生活環境。（環保局提供）

2024/08/02 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區上城停車場長期遭農民放置廢棄的水果套袋，居民反映已長期放置七年，嚴重影響生活環境，市府環保局表示，當初是與農友協調暫時存放廢果袋，再由清潔隊派員收取，昨起已改為每週二、五下午五點到六點，定時定點清運，若農友隨意棄置果袋將開罰。

不過，昨天仍有農友未依規定將廢果袋堆置在停車場，東勢區長翁培真強調首日以勸導為主，將再加強宣導。

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環保局改定時定點收運

翁培真表示，上城停車場為公有停車場不收費，之前因農友種植高接梨，每年六月至九月將棄置的果袋暫時放置在該處由清潔隊派員收取，後因桃、甜柿等採收，果袋也陸續放在該地，形成一年約有半年時間堆放果袋，近年來居民不斷陳情影響環境，因此，八月一日起，改為每週二、五下午五點至六點，由環保局派專人專車定時定點收運清理。

環保局長陳宏益表示，一般垃圾定時定點清運多在路邊，在停車場是比較方便；環保局為免影響環境，現場已裝有監視系統，並加強巡檢稽查作業，避免民眾隨意丟棄垃圾情形，以維護周遭環境衛生。

民眾則質疑停車場是供停車使用，本來是方便農民水果採收後暫放，但已經放置七年，「可以換其他地方嗎？」，就算臨時也要給個期限，如果亂丟垃圾行為勸說無效，就該嚴格執行。

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