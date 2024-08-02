台中文化局推四方起藝 九天明打頭陣

文化局推「藝起Art go go」活動，15個傑出演藝團隊將在4大文化中心等地演出。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/02 05:30

〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕文化局推「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」活動，邀十五個傑出演藝團隊，在四大文化中心等地演出，盼讓各文化中心各發展特色，並常態有表演活動，讓民眾生活中養成欣賞藝文習慣；數位發展部則將大里藝術廣場打造為5G科技藝術展演基地，讓民眾體驗有科技味的藝術。

文化局表示，「藝起Art go go」活動將在中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心等地演出，甄選作品多元，包含新馬戲團隊「狂夢藝術」、「凡徒表演藝術」融合街舞和現代舞演出；傳統藝術類有「中國太陽園掌中劇團」及國光劇團等，各文化中心更結合特色定位安排展演節目，包括大墩文化中心辦理台中玩劇場藝術節，屯區藝文中心舉辦「藝翔奇境」科技跨藝特展等。

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明後兩天 九天推廟埕時光同樂會

文化局指出，活動首場八月三、四日登場，由九天民俗技藝團在九天文化園區推出結合戰鼓和三太子的「廟埕時光同樂會」。

大里藝術廣場 科技藝術饗宴

此外，數位部數位產業署將大里藝術廣場打造為5G科技藝術展演基地，提供民眾沉浸式科技藝術饗宴，基地有「夢（主展場—B展覽館）」及兩個「異夢分子 I&II（國際演藝廳和宙影幻鏡） 」等場景，通過5G專頻專網即時異地表演和互動直播。

包括與國際新媒體藝術團隊合作導入數據藝術策展，結合AI人工智慧及大數據演算，觀眾可透過手錶，將手部運動資料經5G專頻專網傳輸到運算主機，經過AI演算法轉化成夢幻的科技藝術影像，再傳輸到B展覽館中與觀眾進行訊號互動，創造出特別的沉浸式體驗。

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