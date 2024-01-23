台中獨居阿公險凍暈！志工發現急送醫 獨居嬤無力起身拿便當

烏日獨居老婦受凍，無力起身拿愛心便當。（讀者提供）

2024/01/23 17:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市下午下探攝氏8度，烏日區烏溪畔76歲獨居長輩疑似高血壓發作，凍到頭暈由志工送往溪南路診所就治，而龍井區等海線地區風勢讓氣溫更低，有60多戶超過7旬獨居長輩難耐寒風，志工致電並送上暖被關懷。

「成功嶺山區獨居長輩，需要逐戶送便當關懷」，華山基金會烏日愛心天使站長高東裕今天下午冒著冷風，拜訪超過15戶獨居戶送熱便當，銀髮長輩臥病在床，連起身都難只能靠著床板吃飯，冷風灌入只剩空牆住屋，高東裕趕緊拉緊門窗。

高東裕說，各界捐贈棉被、羽絨衣分送給長輩，烏溪畔強風冷颼颼，獨居長輩凍到頭暈險些暈厥，所幸志工致電關懷發現緊急送醫治療，也有獨居阿嬤根本無力起身，只能將便當放在床邊。

烏日區農會總幹事張漢強今天認捐50份愛心年菜，與農會幹部協助獨老度冬，他說，再過兩週就要大年除夕，過年前寒流來襲，區內數十戶獨居長輩獨守空屋急需各界關懷。

龍井區等海線地區風勢讓氣溫更低，華山基金會龍井愛心天使站上午致電60多戶獨居長輩，關懷門窗及衣物棉被保暖程度，長輩難耐寒風由志工送上暖被，龍井愛心天使站長柯玫香說，今年愛心年菜從原本700元漲到900元，總統及立委大選也影響到善款募集，目前台中區域所需經費還差4成，期待大眾幫助獨居長輩溫馨過年，愛心專線04-25630422（梁先生）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法