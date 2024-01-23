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日本綜藝節目實測「天冷禦寒熱飲」排行 最暖冠軍是「這款」

在濕冷的又低溫的天氣裡，各種溫暖的熱飲成為民眾不可或缺的禦寒好夥伴。示意圖。（資料照，美聯社）

在濕冷的又低溫的天氣裡，各種溫暖的熱飲成為民眾不可或缺的禦寒好夥伴。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/01/23 16:36

相關新聞報導：冷啊！在家狂喝咖啡、熱茶 想祛寒卻急診

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年入冬最強寒流來襲，在濕冷又低溫的天氣裡，各種溫暖的熱飲成為民眾不可或缺的禦寒好夥伴。先前日本TBS綜藝節目「この差って何ですか？」 就曾以熱飲進行實測，並列出「最能保持身體暖和的熱飲」排行榜，其中受台灣人喜愛的「薑茶」只排第3名，奪得榜首的熱飲為「熱可可」。

根據節目資料顯示，工作人員先是找來6名年齡20歲至40歲、非常怕冷的女性，再請她們在同一個環境下，飲用6種約200c.c.、60度的保暖熱飲，同時使用紅外線熱像儀，測量她們喝下這些飲品後，身體溫度升高又恢復原值的所需時間，藉此判斷保暖效果。

第6名：咖啡

咖啡飲用後暖身效果只有9分鐘，這是因為「咖啡因」實際上具有降低體溫的效果，也意味著它很快就會失去保暖效用。

第5名：綠茶

綠茶飲用後暖身效果可達14分鐘，比咖啡稍微長，推測也是因為含有「咖啡因」的緣故。

第4名：甘酒

甘酒是日本一種使用白米製作的甘甜味道發酵飲品，飲用後暖身效果可長達27分鐘。

節目資料指出，甘酒含有更多碳水化合物，且「糖份」較高，因此身體在吸收糖份時會產生熱能，但與前3名相比，促進血液循環功能較弱，因此體溫很快就會下降。

第3名：薑茶

薑茶飲用後暖身效果可達47分鐘，其中生薑含有「薑烯酚」有助於產生熱能，能夠讓身體迅速發熱，達到保暖效果。但它最為顯著缺點是，保持溫度的效果較差，而且很容易流汗。

第2名：紅茶

紅茶飲用後暖身效果可達52分鐘，因其含有能促進血液流動的「茶黃素」，不但可以提高全身溫度，就連四肢也不例外。

第1名：熱巧克力

根據測試結果，熱巧克力飲用後暖身效果可達59分鐘，原因是「可可多酚」能促進血液循環，從而使得身體變暖。

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