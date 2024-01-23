「黃金」任務！鑽石掉進馬桶急叩抽水肥 台中男奮力打撈尋回

民眾的裸鑽掉馬桶，急叩環保局抽水肥，太座回家前火速尋獲。（圖：環保局提供）

2024/01/23 11:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局日前完成史上第一次「超級黃金任務」！一名已婚男子如廁後，鑽石掉落馬桶，急叩環保局幫忙抽水肥找鑽石，甚至要求低調進行，不要聲張，更要「在太座回家前找到」，環保局清潔人員幫抽化糞池到快見底，屋主要求「清場」，自行外出購買強力手電筒及撈魚網後，撈半天後終於撈出「不只1克拉」的裸鑽，直跟清潔人員道謝，也不忘叮嚀「低調」、「不能讓太太知道」。

台中市環保局長陳宏益說，這次的服務應該是台中市環保局抽水肥作業史上第一次，幫民眾「在黃金中找回鑽石」；他也提醒，春節大掃除熱季到來，提醒民眾清馬桶等清潔作業最好把貴重物收起來。

這起超級任務發生在上週三，一名男子急電環保局清潔大隊，表示他如廁後，鑽石掉到馬桶，幾乎同時間他按水沖馬桶，眼睜睜看著鑽石被沖走，盼環保局能協助找回鑽戒，因環保局不能拒絕民眾抽水肥的申請，且判斷民眾可能有財產損失，出動協助民眾尋鑽。

陳宏益說，結果到場後屋主一再要求要低調進行，不能讓鄰居知道，更盼在「太太回家前」完成，因是透天厝的化糞池，只要抽池內的水肥即可，約取水肥近1小時過程，屋主緊盯化糞池，等水肥抽到快見底之際，屋主喊停，要求「清場」，「剩下的工作他自己來」。

結果屋主又火速衝出去買回強力手電筒及撈魚網，自行利用光照鑽石折射光線，沒多久就找到鑽石，急速打撈，完成清潔後，出示他清洗完成拍下的鑽石照片，又驚又喜向清潔人員表示真的有撈回鑽石，一再道謝。

陳宏益說，根據屋主提供的照片看來是裸鑽，大小應「不只1克拉」，但因屋主低調又神祕，且交代希望「太太回家前完成」，清潔人員確定完成工作後即快速安靜離開。

陳宏益說，約抽出近兩噸的水肥，才幫屋主找回貴重的裸鑽；他說，這起「黃金中找鑽石的經驗」是台中市環保局史上第一次，也籲民眾大掃除時務必把貴重物收好。

史上第一次「黃金任務」，民眾裸鑽掉馬桶急叩環保局抽水肥，買撈魚網自行打撈到裸鑽。（圖：環保局提供）

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