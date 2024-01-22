酒駕拒檢狂飆撞瑞典坦克 還想逃......2男3女嚇酒醒下場曝

許男酒駕狂飆，途中撞上路旁兩輛汽機車仍持續逃逸。（警方提供）

2024/01/22 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子22日凌晨與4名友人到夜店狂歡後，顧不得已飲酒，仍自告奮勇開車搭載眾人回家，途中因行車不穩遇攔檢假裝配合，接著加速逃竄，撞上停放路旁兩輛汽機車仍持續狂飆，最後經攔下時，只見車內2男3女臉色慘白全嚇到酒醒，除許男酒測值超標送辦，4名友人也因共乘同車未勸導連坐開罰。

台中市第四分局大墩所員警，今天凌晨4點多巡經大墩十一街與惠文路口時，發現一輛馬自達自小客行車不穩上前盤查，見21歲許姓駕駛仍低頭滑手機制止時聞到酒味，立刻要求停靠路邊受測，許男先是假意配合隨後猛踩油門加速逃逸，途中行經惠文路與向上路口時，疑車速過快轉彎失控，撞上停放路邊1輛機車，及另輛網稱瑞典坦克的Volvo休旅車。

此時許男顧不得安全氣囊已爆開，以及車上4名同伴安危仍持續逃竄，最後在大觀路與大觀路19巷口被員警攔下，此時連同許男在內車上共2男3女，全因這段近1公里的狂飆蛇行嚇到酒醒，個個臉色慘白，經查，從事服務業許男稍早與這4名友人到夜店狂歡，顧不得已飲酒仍執意開車搭載眾人回家，因而衍生事故，所幸均無人受傷。

而許男經酒測酒測值高達0.42毫克，當場因涉公共危險罪被上銬逮捕，另針對不服交通稽查，依道交條例第60條可處最高3萬元罰鍰製單告發，同車乘客則依道交條例第35條，酒駕同車乘客連坐處罰規定，最高可處1萬5000元罰鍰。

第四分局長李建興表示，年節將屆，113年加強重要節日安全維護工作隨之展開，酒後駕車發生的交通事故，常常造成不可逆憾事，提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家，才能安心快樂過好年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

其中一輛是網稱瑞典坦克的Volvo休旅車。（警方提供）

許男酒測值超標被送辦。（警方提供）

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