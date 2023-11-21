日女為完成父親遺願跨海尋親 司機與警方攜手助團圓

青柳（左）與姑姑熱情相擁。（圖由民眾提供）

2023/11/21 09:58

〔記者張軒哲／台中報導〕日籍女士青柳為了完成父親遺願，11月獨自到台中梧棲尋找曾未謀面的姑姑，她搭上計程車後，計程車司機透過精通日文的女兒溝通，將青柳載至梧棲分駐所，警民合作之下，挨家挨戶詢問，花了2個多小時，順利找到親人，青柳與姑姑開心相擁落淚，場面溫馨。

青柳的父親王姓男子（17年次）為台灣梧棲人，1993年移居日本定居娶妻生子，近年來多次想返台探親，惟健康惡化，終究留下遺憾離世。青柳未完成爸爸生前遺願獨自飛至台灣，熱心的劉姓計程車司機得知後，全程陪同並提供協助，透過精通日語的女兒以電話協助翻譯。

青柳只知道父親早年居住在梧棲，手邊資料也只有父親的台灣名字及幾張照片，但僅憑此線索尋親猶如大海撈針。劉姓司機在找尋未果後請求警方幫忙。

梧棲所協尋達人員警楊家明得知後，立即展開尋人，經耐心比對多方資料，篩選出王男生前在台地址前往查找，但該址早已成廢墟。楊員即向附近居民查訪，遇久居當地的民防隊員曾聽聞此人但僅得知其親戚居住在梧棲區中央路2段附近，員警及劉姓司機、民防隊員等共同協助下，逐戶拜訪詢問，花了2.5小時，終於找到青柳的姑姑。

王男妹妹經由警方說明來意，並由從未謀面的姪女青柳小姐拿著哥哥的照片來台尋親時又驚又喜，立刻擁抱姪女，雙方感動落淚。王男妹妹泛淚直說「感恩、感恩」，為這趟跨海尋親之旅，劃下最圓滿的句點。

青柳與姑姑相見歡，感動落淚。（圖由民眾提供）

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