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中市藍綠立委參選人都選在21日聯合登記 賴清德、朱立倫均陪同

立委參選登記20日開始，國、民兩黨不約而同選在21日登記。（記者蘇金鳳攝）

立委參選登記20日開始，國、民兩黨不約而同選在21日登記。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/19 09:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第11屆立法委員選舉明天開始登記，國民黨及民進黨兩黨竟不約而同選在21日上下午聯合登記。

民進黨力挺國會過半，為展現氣勢，台中市8位立委參選人將集中在21日下午聯合登記，而且總統參選人賴清德也將陪同登記；國民黨也輸人不輸陣，目前決定七加一聯合登記，黨主席朱立倫則是到場陪同登記，兩黨當天將拚人氣、拚氣勢。

明年元月13日進行總統及立委選舉，11月20日~24日辦理參選人登記，民進黨為了讓國會立委席次過半，總統參選人賴清德四處輔選，而且是每一位立委參選人的競總成立時會出席。

此外，民進黨台中市8位立委參選人21日下午2點將採聯合登記，賴清德也會陪同登記，讓8位立委參選人相當開心，因為在歷屆立委選舉登記，很少有總統參選人會陪同立委參選人 一同登記。

輸人不輸陣，國民黨也同時在21日上午採聯合登記，但是比較尷尬，目前藍白合卡關，第一選區就是藍白合，民眾黨提名蔡壁如參選，目前國民黨預計當天七加一，但是若是藍白合破局，就可能不聯合登記。

同時，當天國民黨黨主席朱立倫及台中市長盧秀燕會陪同登記，要讓台中市立委當選的席次增加。

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