政院支持中捷藍線但有多項疑慮待釐清 盧秀燕：只要核准願配合

台中市長盧秀燕表示，只要准中捷藍線，願意配合行政院進行改善。（記者黃旭磊攝）

2023/11/17 15:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕本週北上行政院會爭取中捷藍線與桃園機捷延伸線共同核定，今天上午出席大里區仁化、仁德里聯合活動中心開工典禮時再次呼籲行政院，能於今年底（2023年）同步宣布機場捷運、中捷藍線核定；盧秀燕不滿地指出，「我們看到大家起步都比我們慢，但都比我們早日核定，只要准中捷藍線，通通願意進行相關配合。」

中捷藍線延宕多年，盧秀燕昨天（16日）當面向行政院長陳建仁提出希望在年底前核定，盧秀燕受訪自稱是六都院會出席率最高的市長，這麼拚全因台中市民很期待這條捷運藍線，希望中央能跟桃園機捷延長線（桃園機捷A23站中壢車站及捷運綠線延伸至中壢車站）同步完成核定。

盧秀燕上午由民進黨市議員張芬郁等上百名在地人士陪同，為仁化、仁德里聯合活動中心執鏟動土，民進黨台中市議員張芬郁表示，仁化、仁德活動中心起自1998年簡肇棟醫師擔任大里市長期間，奔走完成禁葬及遷葬才有完整土地，而仁化里長陳宗興在前市長胡志強時代爭取，自己多次提案並於前市長林佳龍任內編列預算，經大里區公所變更地目才得以推動。

會後盧秀燕被媒體問及中捷藍線相關議題時表示：「沒有關係，只要准我們的中捷藍線，通通願意進行相關配合。」

盧秀燕說，行政院年底前要宣布核定機場捷運，因此她特別赴行政院會拜託中捷藍線也能同一批獲得核定，我們看到大家起步都比我們慢，但都比我們早日核定，中間包括預算問題，也不斷地來來回回向中央說明，更表達預算願意多出的意願，「台中市捷運自籌款應該是所有城市最高，相關地形修正也不斷配合」。

行政院發言人林子倫於16日院會記者會中表示，行政院並未反對中捷藍線，是因為台中市府所提綜合規畫案中尚有經費暴增、路線及場站爭議等問題未釐清，已請交通部協助讓相關捷運計畫盡速核定。

盧秀燕表示，我們願意不斷說明，「只要給我們同意就可以了」，前兩天看到高雄捷運動工，年底桃園機捷也要核准，台中就拜託囉。

大里區仁化、仁德里聯合活動中心上午開工動土。（記者黃旭磊攝）

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