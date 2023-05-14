台中7成心評人員沒初階資格 特教師怒：被迫做還少領300元

台中市議員張芬郁建議，將心評人員專職化，避免特教生鑑定安置權益受影響。（記者陳建志攝）

2023/05/14 14:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市特殊教育學生心理評量人員（簡稱心評人員），全市不到1千人，且僅3成拿到初階資格，其他7成都拒絕補訓，還有特教老師向民進黨市議員張芬郁陳情，做了20年的心評竟不是合格人員，被迫做卻少領300元是種懲罰，建議教育局擬定心評人員專職化的可行性。

台中某國小魏姓老師向市議員張芬郁陳情表示，她和原縣區的特教老師早在台中縣時代就是認證合格的心評人員，近20年來參加過的研習不計其數，但最近議員質詢心評專職化問題，她和多位老師才發現竟然被視為「尚未取得初階資格」的儲備人員，既然不具資格，教育局仍要求他們做初階心評，施測費用卻只給700元，讓他們感到屈辱甚至被懲罰。

魏姓老師表示，心評是鑑定安置特教生的依據，舊生2年施作一次，心評人員分為儲備、初階、進階三級，工作內容不同，初階心評人員撰寫一份全套含智力測驗等評量內容的綜合報告可領1000元，但約耗時30小時，填寫的資料疊起來約2公分高。

另名年輕的陳姓特教老師則說，心評佔去太多教學時間，雖有半天的公假，卻找不到合格的特教老師代理，影響教學品質，教育局以300元當誘因，鼓勵特教老師再參加36小時培訓取得初階資格就可領1千元，但多數老師不想為了300元再花時間補訓，建議增加巡迴心評專職人力，讓老師專注於教學。

張芬郁表示，台中市學齡前至高中的特教生有上萬人，且有年年增加的趨勢，但全市特教老師有1559人，其中有997位是心評人員，但只有3成取得初階資格，其他7成都拒絕補訓，教育局在心評人員不足情況下，卻不採認原縣區特教老師心評資格和實測經驗，卻要求從事初階工作，又減少支領費用，不合理且不符規定。

張芬郁強調，心評佔用教學時間、施測費用低，這是特教老師抗拒的二大主因，要求教育局傾聽前線老師的心聲，將心評人員專職化，否則7成的心評人員拒升級，特教生鑑定安置權益將受影響。

台中一位特教老師表示，初階心評人員撰寫的報告疊起來快2公分高，佔用太多教學時間。（魏老師提供）

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