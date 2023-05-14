台中又爆小六師「帶頭霸凌」學童！ 監委要查有無違失

對於台中市再爆國小生遭老師霸凌案件，市長盧秀燕表示，會秉公處理。（資料照）

2023/05/14 06:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕台中市日前發生師長帶頭霸凌，造成學生輕生遺憾的「豐原高中霸凌事件」。之後，又有一名小六女學童家長控訴，導師帶風向排擠自己的小孩，甚至疑教唆其他學童作偽證，指控她與男同學有「不正常關係」，要接受「性平案件」調查，女學童因而恐懼拒學，家長哽咽訴求「救救我的小孩」。對此，監察委員田秋堇及蔡崇義13日以新聞稿表示，已申請自動調查。

監委表示，據報導，台中市1名小六女學生疑遭同學霸凌，經向導師求助，導師不但未積極處理，反而帶風向孤立女學生，甚至教唆其他學生作偽證，誣指有性騷擾情事，通報性平事件，且未告知家長，即讓女學生獨自面對律師詢問，導致女學生壓力過大，出現輕生傾向。

監委表示，另坦承作偽證的學生家長也出面證實，孩子被找去「照老師意思寫自白」，事後重寫想澄清，卻也成了被排擠對象，每天悶悶不樂。近來校園霸凌事件頻傳，兩人有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

田秋堇、蔡崇義指出，究本案實情為何？相關處置過程有無涉及違失？學校輔導機制是否失靈？校園霸凌防制機制有無強化必要？教育主管機關有無善盡監督及管理之責？實有究明之必要。

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