獨家》中捷事故譯文曝光！行控中心接16次電力告警 無人通知車站

10日台中捷運列車撞上興富發建案吊臂造成1死10傷。（民眾提供）

2023/05/13 09:09

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運列車撞上興富發建案吊臂1死10傷事件，議會強烈要求中捷提供當天行控中心影像及通聯譯文，譯文顯示，10日當天中午12點27分04秒吊臂撞上中捷隔音牆後，行控中心共接獲16次示警，但行控中心卻無人致電出事的豐樂站，反而打電話一再向台電確認「有無跳電」。

對此，台中市議會交通地政委員會召集人陳淑華表示，實在太離譜。民進黨議員鄭功進也說，中捷整個螺絲鬆了，市長盧秀燕應出面說明到底中捷如何管理的？而民進黨團總召何文海則說，不能只由代理董事長林良泰去職斷尾求生，市府要更明確說明中捷管理是否出現重大疏失。

台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，中捷列車撞上導致1死10傷，多名議員連日輪番轟質疑中捷並非只有保全發現異物的關鍵13秒，而是自異物撞上隔音牆就有「救命41秒」，昨天並由交通地政委員會召集人陳淑華，要求中捷交出行控中心事發時的影片以及通聯內容。

而相關影片及通聯譯文透過民進黨團也發到所有黨籍議員手中，民進黨議員鄭功進表示，經他統計譯文，從當天中午12點27分04秒時已出現電力異常，系統出現第一次告警，一直到又自動恢復，但行控中心人員卻警覺不足，未即時與場站再做確認，直至12點27分11秒，共出現高達16次的告警，高達5站出現線路接地警報，但中捷相關行控人員，卻分別只有打電話給電機廠通知有跳電情況，以及打電話問台電「有沒有跳電」。

鄭功進表示，行控中心在27分15秒通知電廠有跳電情況，21秒通知全線，電梯、電扶梯有無人受傷，甚至在32秒已接到隨車人員無線電求救通報，行控中心在37秒還在打電話問台電「請問有跳電嗎」？而列車在45秒時撞上軌道上的吊臂。

對此，陳淑華也痛斥，事發後第一時間就要求中捷提供行控中心影像以及通聯紀錄，中捷一直推託，如今看到譯文，可以確認當天隨車員的確是堅守到最後一秒鐘，但行控中心卻是荒腔走板，錯失救援時間。

對此中捷解釋，12點27分04秒時已出現電力異常及跳電預警後自動恢復，直到12點27分32秒時站長通知行控中心，有馬上注意，但只剩13秒，至於電力示警問題，中捷則表示事發時要研判是異物入侵還是電力異常，當時研判是電力異常，所以做電力異常的處理，並沒有想到是高空掉落物，而民進黨團則說，中捷的說法無法接受，運安會一定要調查清楚相關責任。

中捷公司提供給議員的譯文顯示，吊臂砸到隔音牆導致電力異常，但接獲多站示警，中捷公司只有以無線電確認手扶梯電梯無礙，以及致電台電詢問是否跳電。（記者唐在馨翻攝）

中捷公司提供給議員的譯文顯示，吊臂砸到隔音牆導致電力異常，但接獲多站示警，中捷公司只有以無線電確認手扶梯電梯無礙，以及致電台電詢問是否跳電。（記者唐在馨翻攝）

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