為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    惡劣！租土地挖大洞倒強酸廢液 3嫌被逮1人收押

    現場已被挖土機挖出大洞。（警方提供）

    現場已被挖土機挖出大洞。（警方提供）

    2022/10/17 17:36

    〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊7日接獲台中市環保局通報，有不肖業者承租清水區土地開挖，再傾倒強酸廢液，嚴重污染土壤，經報請檢方指揮會同清水警方趕往查緝，當場逮捕槽車司機，再通知槽車車主及土地承租人到案說明，檢方複訊後認定3人涉嫌重大向法院聲押，其中槽車車主遭裁定羈押禁見。

    今年雙十連假前夕，保七總隊第三大隊於7日下午接獲台中市環保局通報，清水區一處工廠後方空地有不明槽車進出疑從事不法，随即派員會同環保局及清水分局人員趕往勘驗查緝，現場除發現停放挖土機及槽車各1台，還發現土地已遭開挖之坑洞，已注入不明廢液。

    經環保局檢測該土壤及槽車內廢液PH值均為強酸，涉嫌違反廢棄物清理法規定，而台中地檢署第一時間透過檢警環查緝小組通報資訊平台，責成檢察官陳祥薇指揮，現場逮捕37歲的李姓槽車司機，進一步通知39歲的陳姓槽車車主，以及50歲的陳姓土地承租人到案說明。

    經檢方訊問後，認定陳等3人犯罪嫌疑重大，且對案情避重就輕，向台中地院聲請羈押，而台中市環保局為有效防止污染範圍擴大，第一時間已派員抽除坑洞內廢酸液，同時採驗地下水水質，通報自來水公司檢視周邊，是否有使用地下水，暫緩作為民生供水使用。

    另外協調大甲幼獅工業區，同意槽車抽除遭污染的地下水協助進場處理，藉由移除污染降低擴散疑慮，也請位於污染地點周邊約250公尺內住戶，在檢測結果尚未出具前，不要使用地下水；而全案台中地院審理後，裁定陳姓車主收押禁見，陳姓承租人以5萬元交保、限制住居，李姓司機則是限制住居。

    保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

    保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

    保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

    保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

    現場還有一輛載運強酸廢液前往傾倒的槽車。（警方提供）

    現場還有一輛載運強酸廢液前往傾倒的槽車。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大寮排水溝遭傾倒廢液 高市環局查獲原料分裝廠開罰查不法利得
    2022/07/04 13:52

    大寮排水溝遭傾倒廢液 高市環局查獲原料分裝廠開罰查不法利得
    芎林25桶強酸強鹼堆逾1年 民代要求竹縣府速清
    2019/07/04 23:34

    芎林25桶強酸強鹼堆逾1年 民代要求竹縣府速清

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    桃市議員黃景熙驚爆 全國3/4硝酸鹽廢液送到桃園偷排
    2019/05/09 18:22

    桃市議員黃景熙驚爆 全國3/4硝酸鹽廢液送到桃園偷排
    不肖業者雨天偷排強鹼廢液 屏縣環警查獲移送法辦
    2018/07/03 20:12

    不肖業者雨天偷排強鹼廢液 屏縣環警查獲移送法辦

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播