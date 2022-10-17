惡劣！租土地挖大洞倒強酸廢液 3嫌被逮1人收押

現場已被挖土機挖出大洞。（警方提供）

2022/10/17 17:36

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊7日接獲台中市環保局通報，有不肖業者承租清水區土地開挖，再傾倒強酸廢液，嚴重污染土壤，經報請檢方指揮會同清水警方趕往查緝，當場逮捕槽車司機，再通知槽車車主及土地承租人到案說明，檢方複訊後認定3人涉嫌重大向法院聲押，其中槽車車主遭裁定羈押禁見。

今年雙十連假前夕，保七總隊第三大隊於7日下午接獲台中市環保局通報，清水區一處工廠後方空地有不明槽車進出疑從事不法，随即派員會同環保局及清水分局人員趕往勘驗查緝，現場除發現停放挖土機及槽車各1台，還發現土地已遭開挖之坑洞，已注入不明廢液。

經環保局檢測該土壤及槽車內廢液PH值均為強酸，涉嫌違反廢棄物清理法規定，而台中地檢署第一時間透過檢警環查緝小組通報資訊平台，責成檢察官陳祥薇指揮，現場逮捕37歲的李姓槽車司機，進一步通知39歲的陳姓槽車車主，以及50歲的陳姓土地承租人到案說明。

經檢方訊問後，認定陳等3人犯罪嫌疑重大，且對案情避重就輕，向台中地院聲請羈押，而台中市環保局為有效防止污染範圍擴大，第一時間已派員抽除坑洞內廢酸液，同時採驗地下水水質，通報自來水公司檢視周邊，是否有使用地下水，暫緩作為民生供水使用。

另外協調大甲幼獅工業區，同意槽車抽除遭污染的地下水協助進場處理，藉由移除污染降低擴散疑慮，也請位於污染地點周邊約250公尺內住戶，在檢測結果尚未出具前，不要使用地下水；而全案台中地院審理後，裁定陳姓車主收押禁見，陳姓承租人以5萬元交保、限制住居，李姓司機則是限制住居。

保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

保七總隊第三大隊獲報趕往查緝。（警方提供）

現場還有一輛載運強酸廢液前往傾倒的槽車。（警方提供）

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