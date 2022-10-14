台中第三市場百年慶 斥資千萬整建只換遮陽簾、屋頂彩繪 攤商超無言
〔記者蘇孟娟／台中報導〕建於1922年的台中市第三市場今年11月逢「建市」百年，市府規劃系列活動，今辦舊照攝影徵件競賽暖身，但改造成果似乎讓地方不大滿意。
在地市議員鄭功進嘆，市府配合市場百年慶，號稱斥資千萬改善設施設備，結果只是換新塑膠遮陽簾、做頂棚簡易彩繪，讓攤商超「無言」，只見「一次性的煙火式活動補助」，不見市場新風貌，市場如何走出下一個百年。
議員李中也說，當年第二市場百年慶編3千萬改善，第三市場同慶百年卻僅編1千萬預算，攤商確實認為應再投入更多資源協助提昇市場環境品質，也另建議市府比照日本商店街的設計，將塑膠遮陽棚改設透明採光罩，讓消費者無論晴雨天都好買，讓第三市場更能吸引觀光客。
迎接第三市場百年慶，台中市經發局預計11月中旬至12月上旬期間，將在第三市場辦理行銷、促銷活動，以及數梯次探索名攤遊程小旅行等，讓民眾走進百年市場體驗好買好吃，今起先推出「舊相片攝影徵件競賽」，為年底百年慶系列主題活動暖身，徵件以「復古年代」為主題，徵求1980年前的第三市場照片，將選優勝3名、佳作2名，提供獎金以及市場抵用券；台中市長盧秀燕今日也到第三市場為暖身活動揭序幕。
不過，長期關注第三市場百年改建及百年慶的鄭功進指出，慶祝市場建市百年前，應先從根本解決攤商永續經營問題著手，包括不少攤商沒有獨立水電，這次搭上百年慶，市府好不容易編了千萬預算翻新整建，但執行迄今只看到市府不顧攤商反映會發出異味且不環保的意見，市場通道上方仍佈建新塑膠遮陽簾，獨立水電的問題仍未決；另號稱整建更新，也只看到在市場部份更新的鐵製天花板上彩繪蔬果，讓攤商很「無言」。
鄭功進指出，很多攤商都懷疑名店名攤的小旅行或買百送百的市場行銷活動，倉促辦完了，給第三市場留下什麼，還不如把預算用來將塑膠遮陽簾換成採光罩；他也嘆，這種「一次性的煙火式補助」，如何讓人對第三市下個百年榮景有期待。
李中也指出，目前經發局已編列一千餘萬經費做舊頂棚及管線初步改善，包括在頂棚彩繪增添新意象，但相較於當年第二市場百年慶3千多萬的改善工程，管委會期盼能再投入更多資源來提升市場與周邊環境品質。
李中說，尤其塑膠遮陽棚雖然可達到遮陽效果，但應隨著社會進步而提升品質與效能。他建議參考日本黑門市場或繼光街模式，改設立透明遮光遮雨棚，讓消費者無論晴雨都好採買，透過環境改善，也能吸引更多觀光客前來逛市場。
經發局說明，在台中市議會支持下，經發局爭取追加預算逾千萬元，投入第三市場公共工程改善以及攤鋪位與公共區域輔導優化，預計可在年底完工，將帶給民眾煥然一新的感受；針對第三市場周邊道路設置採光罩部分，因設置地點屬於道路，且採光罩承載重量較多，初步可朝道路附屬設施型式，以立桿結合路燈的方式設置，將再積極爭取經費設置，持續提升第三市場及周邊民意街文創市集購物環境品質。