台中第三市場百年慶 斥資千萬整建只換遮陽簾、屋頂彩繪 攤商超無言

台中第三市場百年慶千萬整建挨批不顧攤商意見仍更新不環保且會發出味的新塑膠遮陽簾。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/14 17:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕建於1922年的台中市第三市場今年11月逢「建市」百年，市府規劃系列活動，今辦舊照攝影徵件競賽暖身，但改造成果似乎讓地方不大滿意。

在地市議員鄭功進嘆，市府配合市場百年慶，號稱斥資千萬改善設施設備，結果只是換新塑膠遮陽簾、做頂棚簡易彩繪，讓攤商超「無言」，只見「一次性的煙火式活動補助」，不見市場新風貌，市場如何走出下一個百年。

議員李中也說，當年第二市場百年慶編3千萬改善，第三市場同慶百年卻僅編1千萬預算，攤商確實認為應再投入更多資源協助提昇市場環境品質，也另建議市府比照日本商店街的設計，將塑膠遮陽棚改設透明採光罩，讓消費者無論晴雨天都好買，讓第三市場更能吸引觀光客。

迎接第三市場百年慶，台中市經發局預計11月中旬至12月上旬期間，將在第三市場辦理行銷、促銷活動，以及數梯次探索名攤遊程小旅行等，讓民眾走進百年市場體驗好買好吃，今起先推出「舊相片攝影徵件競賽」，為年底百年慶系列主題活動暖身，徵件以「復古年代」為主題，徵求1980年前的第三市場照片，將選優勝3名、佳作2名，提供獎金以及市場抵用券；台中市長盧秀燕今日也到第三市場為暖身活動揭序幕。

不過，長期關注第三市場百年改建及百年慶的鄭功進指出，慶祝市場建市百年前，應先從根本解決攤商永續經營問題著手，包括不少攤商沒有獨立水電，這次搭上百年慶，市府好不容易編了千萬預算翻新整建，但執行迄今只看到市府不顧攤商反映會發出異味且不環保的意見，市場通道上方仍佈建新塑膠遮陽簾，獨立水電的問題仍未決；另號稱整建更新，也只看到在市場部份更新的鐵製天花板上彩繪蔬果，讓攤商很「無言」。

鄭功進指出，很多攤商都懷疑名店名攤的小旅行或買百送百的市場行銷活動，倉促辦完了，給第三市場留下什麼，還不如把預算用來將塑膠遮陽簾換成採光罩；他也嘆，這種「一次性的煙火式補助」，如何讓人對第三市下個百年榮景有期待。

李中也指出，目前經發局已編列一千餘萬經費做舊頂棚及管線初步改善，包括在頂棚彩繪增添新意象，但相較於當年第二市場百年慶3千多萬的改善工程，管委會期盼能再投入更多資源來提升市場與周邊環境品質。

李中說，尤其塑膠遮陽棚雖然可達到遮陽效果，但應隨著社會進步而提升品質與效能。他建議參考日本黑門市場或繼光街模式，改設立透明遮光遮雨棚，讓消費者無論晴雨都好採買，透過環境改善，也能吸引更多觀光客前來逛市場。

經發局說明，在台中市議會支持下，經發局爭取追加預算逾千萬元，投入第三市場公共工程改善以及攤鋪位與公共區域輔導優化，預計可在年底完工，將帶給民眾煥然一新的感受；針對第三市場周邊道路設置採光罩部分，因設置地點屬於道路，且採光罩承載重量較多，初步可朝道路附屬設施型式，以立桿結合路燈的方式設置，將再積極爭取經費設置，持續提升第三市場及周邊民意街文創市集購物環境品質。

台中第三市場百年慶千萬整建，攤商嘆無感。（記者蘇孟娟攝）

台中第三市場百年慶千萬整建只換遮陽簾、頂棚彩繪，議員批「一次性補助」。（記者蘇孟娟攝）

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