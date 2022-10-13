9煞私刑公審！台中男認「性侵傳播妹害墜樓亡」 一審判決出爐

賴男當時被死者男友揪眾私刑公審。（資料照）

2022/10/13 23:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名傳播妹疑遭性侵後羞憤墜樓身亡，被指控性侵的賴姓男子遭傳播妹男友等多人「私刑正義」，賴男就醫後警方接獲通報，連夜查緝涉嫌施暴者到案送辦，賴也被依妨害性自主移送，檢察官調查後認為張女墜樓並非遭性侵後羞忿自殺，仍依乘機性交罪起訴賴男，賴男與死者家屬和解，一審判刑2年、緩刑5年。

經查，今年3月20日凌晨1時許，25歲賴男與友人前往西屯區一家KTV唱歌，透過經紀人找來張姓傳播妹陪酒，喝到凌晨5時許，賴男見張女已泥醉意識不清，與張女一同搭計程車前往汽車旅館，對她性侵得逞，而張女當晚墜樓前曾在網路社群留下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新，竟成最後遺言。

檢察官當時相驗時，張女友人反映她生前遭性侵，並有尋短獲救紀錄，檢方為此指示採集檢體，同時另案偵辦釐清案情，沒想到隔天清晨5時許，賴男在西屯區某茶店外，被張女的梁姓男友夥同友人等9人動私刑毆打成傷，被逼著在人行道下跪。

梁男等人除要賴男坦承曾性侵張女導致墜樓，也逼賴說出自己姓名、父母姓名、住址、電話等，要求賴到死者靈堂道歉並向警方自首，影片後來在網路流傳，轄區警方則是接獲醫院通報賴男遭人毆打成傷，立即組成專案小組擴大調閱監視器，迅速鎖定涉案車輛及犯嫌，將施暴的梁男等9人追緝到案。

訊後全案依聚眾鬥毆、妨害自由及傷害等罪嫌送辦，至於賴男也被依害性自主罪嫌送辦，檢察官認為，證據不足以顯示張女係因被賴男性侵出於羞忿因而尋短身亡，主因係罹患有思覺失調症、妄想症、雙極性情感異常、鬱型、非器質性睡眠障礙等精神疾病，先前已有輕生行為，案發當天告知友人被性侵時，雖有難過並哭泣，但仍抱持息事寧人、不願追究的態度，並未表達尋短念頭，僅依乘機性交罪將起訴賴男。

台中地院法官認同檢方觀點，審酌賴男坦承犯行，積極與死者家屬已達成和解，依法酌量減輕其刑，將賴男判刑2年、緩刑5年，並應提供240小時義務勞務、參加地檢署舉辦的法治教育3場，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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