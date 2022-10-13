賴清德批盧秀燕當市長媽媽「不周全」 鄭照新駁：副總統失言了

副總統賴清德昨晚批盧秀燕當市長媽媽「不周全」。（資料照）

2022/10/13 07:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕副總統賴清德昨天（12日）晚上幫蔡其昌在東南區的造勢場合，批盧秀燕「媽媽市長做得不周全」，台中市新聞局長鄭照新昨晚深夜反批「賴副總統失言了」，再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，要求停止對女性的歧視。

賴清德昨晚火力全開批盧秀燕，一個城市不能只是媽媽，還有建築師、工程師及企業的眼光，並批盧秀燕取消前市長林佳龍的社會住宅及讓捷運藍線等重大工程延宕，市長媽媽做得「不周全」。

鄭照新昨天深夜表示，賴清德失言了，請問賴副總統是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？是公公婆婆？還是丈夫？還是過年回家的小叔？是什麼角色讓賴副總統覺得自己有立場去批評一個媽媽「應該」怎麼做才是周全的媽媽？這話對於全天下的媽媽實在有欠莊重與敬意。

鄭照新表示，從柴米油鹽醬醋茶、送往迎來、到蔡副院長不稱職的媳婦，再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，如此輕蔑的話語實在令人不敢置信，請回歸正面健康的選舉，為下一代負責。

他並強調，社會住宅問題，台中市已達到中央要求標準，但是中央進度是零，台中市願意與中央合作並且協助中央興建社會住宅；至於捷運藍線綜合規劃已送到中央，請中央不要用公文往返來拖延。

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