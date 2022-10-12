盧秀燕週末將與林姿妙同台造勢 蔡其昌批：支持她涉貪行為？

蔡其昌強調，吊車尾不是台中人的命運，盧秀燕市長做得不好，就把她換掉，這是11月26日必須出來投票最大的目的，改變的號角已經響起，懇請民眾年底一起讓台中重返光榮與驕傲。（記者林旻臻攝）

2022/10/12 23:51

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（12日）在樂成宮舉辦「台中動起來，團結拚勝選」中西東南區造勢大會，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦也來站台，蔡其昌表示，市長盧秀燕市政滿意度輸給宜蘭縣長林姿妙，週六居然還要找她台中造勢，難道是支持林姿妙的行為嗎？

蔡其昌說，4年前林佳龍落選，不論民眾是否認同，都對民主選舉結果給予祝福，期望盧秀燕能更加努力爭取更多建設，但盧秀燕的施政就是兩個尾：割稻尾和吊車尾。割稻尾方面，班班有冷氣是盧秀燕自稱的政績之一，但這明明是他當初與黃國書、張廖萬堅等民進黨立委共同向中央爭取來，會展中心在前市長林佳龍時期已發包，盧秀燕不僅建設延宕，還將攤位數從四4千砍到剩2千個，還說這是她為台中人打造的第一個會展中心。

吊車尾部分，媒體公布各縣市市政滿意度，台中排名第17名，連涉嫌貪污的宜蘭縣長林姿妙，都還有第15名，盧秀燕週六居然還要找她還造勢，他很想問，找林姿妙來這代表什麼意思？是表示支持她貪污的行為嗎？

蔡其昌承諾，他當市長一定與中央做最好夥伴關係，以台中市民為優先，努力爭取經費，他也提出對台中的十大政見，包括捷運藍線4年內動工，國中小營養午餐免費，老人健保持續補助，擴大敬老愛心卡使用範圍，4年內8千戶社會住宅動工，加上租屋補貼，照顧弱勢者與青年等族群，讓台中成為宜居城市。

蔡其昌還說，針對東、西、中、南區也要讓舊城區再次翻新，上任後將推動大車站計畫，將火車站附近的閒置空間加以活化，把舊城區的市場重新翻修、穿新衫，將有歷史、有文化的景點再次重現在市民朋友眼前，透過市府整體性的規劃讓中區再生，讓過去代表台中的歷史、文化發揚光大，也要接續林佳龍市長的規劃，將盧秀燕不做的綠川、柳川整治工程繼續完成，讓柳川、綠川成為市民朋友休閒散步的城市綠廊道。

蔡其昌拜託鄉親，11月26日一定要顧好中西東南區所有民進黨市議員參選人，東南區這次參選人眾多，鄭功進又帶著兩位新人參選，憂心票會分散，中西區的黃守達、江肇國，議會的問政優質表現有目共睹，是台灣政治的明日之星，里長方面只要認同蔡其昌，就是行動派。

蔡其昌強調，吊車尾不是台中人的命運，盧秀燕市長做得不好，就把她換掉，這是11月26日必須出來投票最大的目的，改變的號角已經響起，懇請民眾年底一起讓台中重返光榮與驕傲。

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