會考今登場高溫上看36度 午後4地區防雷雨

中央氣象署指出，今天（17日）各地低溫上升到24至27度，高溫則會普遍來到31度以上，其中大台北及中南部高溫可以來到33至35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右，且今天適逢國中教育會考，提醒考生格外留意。（資料照）

2025/05/17 06:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（17日）各地低溫上升到24至27度，高溫則會普遍來到31度以上，其中大台北及中南部高溫可以來到33至35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右，且今天適逢國中教育會考，提醒考生格外留意。另外氣象署也對台南、高雄發布高溫資訊，其中高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，提醒外出請注意防曬並多補充水分、慎防熱傷害。

今日天氣方面，環境吹偏南到西南風，清晨至上午中南部沿海有零星降雨機率，不過白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨。中午過後在各地山區有局部對流發展，並有大雨發生的機率，且雨勢可能會影響到中部以北近山區平地及大台北、宜蘭、花蓮地區，下午出門建議要攜帶雨具備用。

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氣象署提醒，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風，迎風面擴散條件轉佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日鋒面位於台灣北部海面，水氣稍增、天氣較不穩定；各地大多為多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，且宜、花降雨較明顯些，而清晨至上午西半部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後對流發展旺盛，降雨範圍擴大，各地皆可能有局部短暫雷陣雨，尤其北部、宜蘭地區及各山區有大雨發生的機率，週末如有安排戶外活動，請留意午後天氣的變化。

下週一至週五環境吹西南風，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。其中週一清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。至於週四、週五鋒面距離較接近，北部、東北部地區也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高，請注意防曬並多補充水分。

至於下週（18日至23日）氣溫方面，北部24~33度，中部25~35度，南部26~36度，東北部23~31度，東部24~31度，東南部25~33度；澎湖25~30度，金門24~31度，馬祖23~28度。

下週六環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 35 26 ~ 33 27 ~ 34 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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