國中會考今明登場！全國逾17萬考生 應考注意事項一次看

114年國中教育會考今明登場，全國估計有17.5萬名考生，全國試務會提醒考生相關注意事項，包含注意考場位置及交通狀況、考試當天提早出門，必須攜帶准考證準時入場等。圖為示意圖。（資料照）

2025/05/17 07:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕114年國中教育會考今明登場，全國估計有17.5萬名考生，全國試務會提醒考生相關注意事項，包含注意考場位置及交通狀況、提早出門，必須攜帶准考證準時入場，考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則等，也特別提醒考生勿攜帶手機入試場，置於臨時置物區也須關機，若考試期間發出「國家級警報」警示音或震動，也算違規。

手機沒關發出「國家級警報」警示音或震動 也算違規

今年國中教育會考共17萬餘考生報名，分別在18個考區、232個考場應試。其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。今天第一天考試科目包含社會、數學、國文及寫作測驗共4科，應試時間從50分鐘至80分鐘不等。

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至於第二天則是考自然及英語（含閱讀及聽力）2科，皆以12年國民基本教育課程綱要第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長在考前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻開試題本，都是常見的違規樣態。

全國試務會也指出，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號等。

另外在考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試人員制止，則會記該科違規2點，寫作測驗則是扣一級分。

全國試務會也舉例，若隨身攜帶非應試用品發出聲響，也是往年違規記點或扣分的常見情況，提醒不要攜帶手機入場，放置在臨時置物區也須關機，若考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

全國試務會也提到，若是故意損壞試題本，或在答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者，無論是五科或寫作測驗，均不予計列等級或級分。

至於在考試期間，隨身放置非應試用品，包含妨害考試公平的用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響用品，無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

教育部呼籲，2天考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

全國試務會也提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門，並避開周遭活動路線，以免交通壅塞而延誤抵達考場時間。更多114年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）查詢。

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