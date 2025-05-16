關鍵化石解謎團！始祖鳥證實會飛 但接近雞、飛行能力有限

「芝加哥始祖鳥」標本是歷來保留最多細節的始祖鳥化石。（路透）

2025/05/16 22:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕一項對歷來發現最完整、保存狀況最好的始祖鳥（Archaeopteryx）化石進行的新分析，揭開更多有關這種生活在1億5千萬年前侏羅紀時期、恐龍和鳥類過渡物種的飛行能力謎團：科學家首次確認，始祖鳥具備飛行所需的關鍵羽毛結構，證實牠能飛，但是飛行能力有限，接近現代的雞一般。

《紐約時報》、《路透》報導，這份美、中合作、14日在《自然（Nature）》期刊發表的研究，最引人矚目的發現，就是首次鑑識出始祖鳥雙翼都具有「三級羽（tertial feathers）」。鳥類是從小型的有羽恐龍演化而來，但是後者因缺少三級羽，上臂羽毛表面和身體之間存有空隙，飛不起來。因此，在始祖鳥身上發現三級羽，意味著是專門為了飛行，演化出這種現代鳥普遍擁有的羽毛結構。

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這份研究報告第一作者、芝加哥菲爾德自然史博物館古生物學家鄒晶梅（Jingmai O’Connor）說，「為了產生升力，空氣動力面必須連續，因此，恐龍要演化出利用有羽翅膀飛行的能力，就必須填補這個空隙，我們在始祖鳥身上看到了這一點」。

不過，由於始祖鳥仍缺少現代鳥具備的胸骨，飛行能力有限，研究團隊認為，始祖鳥的飛行能力比較接近現代的雞或走鵑（roadrunner），需要時可短距離飛行，但是平時多以奔跑為主。其趾墊軟組織也顯示，牠們大部分時間在地面活動，可能也具備攀爬樹木的能力；口腔頂部結構顯示，已有上頜能獨立於顱骨活動的初期演化跡象。

鳥類是恐龍家族中，唯一經過6600萬年前大滅絕事件而倖存的成員。這具化石1990年之前在德國被發現，2022年由菲爾德博物館買下，被稱為「芝加哥始祖鳥（Chicago Archaeopteryx）」標本。研究團隊利用紫外線和電腦斷層掃描，辨識出殘留的軟組織和嵌在岩石上的細微殘骸，建立數位三維度模型。

始祖鳥能不能主動飛行，一直有爭議，過去部分學者認為，牠們只能像飛鼠一樣滑翔，但是這份新研究顯示，始祖鳥具備飛行能力，並非僅能滑翔。鄒晶梅指出，「牠到底是不是鳥？能不能飛？三級羽的存在，支持這兩個問題的答案都是『是』」；始祖鳥不僅是目前已知最古老以化石形式保存的遠古鳥，這個物種也顯示，「鳥類其實就是活著的恐龍」。

芝加哥菲爾德自然史博物館根據化石，重建具備三級羽的始祖鳥模樣。（路透）

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