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    確診者不得出門投票 中市議員參選人：提高18歲公民權通過難度

    時代力量潭雅神區市議員參選人鄭勁節（右一）表示，確診者不能出門投票是提高18歲公民權通過難度。（時代力量提供）

    時代力量潭雅神區市議員參選人鄭勁節（右一）表示，確診者不能出門投票是提高18歲公民權通過難度。（時代力量提供）

    2022/10/12 09:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中選會日前宣布11月26日的九合一大選當日，確診者不得出門投票，對此，時代力量台中市議員參選人鄭勁節及徐小媚表示，沒收確診者投票權不僅恐將影響數10萬人的權益，更提高了18歲公民權修憲複決案的通過難度，呼籲政府應兼顧防疫與公民權。

    政府正全力宣導18歲公民權複決案，但是中選會日前宣佈，確診者不能投票，時代力量覺得不妥，潭雅神區市議員參選人鄭勁節表示，投票是憲法保障的最基本公民權利，如果確診者被限制投票權，依目前染疫人數推估，屆時可能有30萬人無法投票，相當於整個基隆市或花蓮縣的人口，對於公共利益及公民權造成的影響非同小可。

    鄭勁節說，行政院長蘇貞昌稱這是為了公共利益，但難道這30萬選民的投票權不是公共利益嗎？中央不應無限上綱，做出違憲的防疫政策。

    東區南區市議員參選人徐小媚表示，疫情已經超過兩年，中選會這兩年多來到底做了什麼？去年已有一次公投經驗，然至今中選會卻還無法研議出兼顧防疫和投票權的設計。

    徐小媚說，年底除了九合一大選，還有18歲公民權修憲複決案的重要工程，原本修憲門檻就已經很高，限制人民投票權更增添修憲過關難度。

    鄭勁節及徐小媚表示，日本、韓國曾採取分流投票、延長投票時間等作法，可見防疫與投票權並非無法兼顧，目前99.5%的確診者都是輕症，政府該做的是致力於保障人民的基本權益，而非以防疫為名處處設限，呼籲政府勿再一意孤行。

    時代力量台中市議員參選人指，確診者不能出門投票是提高18歲公民權通過難度。（記者蘇金鳳攝）

    時代力量台中市議員參選人指，確診者不能出門投票是提高18歲公民權通過難度。（記者蘇金鳳攝）

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