「女練習生」交男友 經紀公司解約索賠180萬元敗訴

台中地院認為，經紀公司提出的證據，不足以證明陳女有曠課等行為，且合約不能「絕對限制」陳女交往自由，據此判決經紀公司敗訴。（記者張瑞楨攝）

2022/10/10 20:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年25歲的陳女，在10年前15歲時，經母親同意，與某娛樂有限公司（俗稱經紀公司）簽約，成為演藝「練習生」，不料，經紀公司卻以她曠課、結交男友等理由解約，陳女下跪道歉，經紀公司仍執意控告陳女索賠180萬元，台中地院卻認為，經紀公司提出的證據，不足以證明陳女有曠課等行為，至於交男友，合約僅記載陳女「應避免」，不是「絕對禁止」交男友，且合約也不能「絕對限制」陳女交往自由，據此判決經紀公司敗訴，陳女不用賠償。

判決書指出，現年25歲的陳女，10年前（2012年）與經紀公司簽立「演藝訓練及演藝經紀委託合約書」（母親於「法定代理人欄位」簽名同意），由經紀公司訓練陳女演藝技能，並推廣演藝事業，合約期間為陳女取得「練習生」資格起算10年。

經紀公司指稱，在此期間公司為陳女聘請專業師資授課，投入大量人力、設備、金錢與時間，培養多項演藝技能與推廣演藝工作，陳女卻在2017年寫信給經紀公司，抒發她想離開公司的情緒，同年9月又連續曠課3次以上，私下交男友，經紀公司同年10月解約，並向陳女與母親索賠180萬元。

陳女答辯說，她並無違約行為，她都有到公司進行「直播」，並無「曠課」或拒絕參加活動，至於交友的契約規定（禁交男友），違反民法規定，應屬無效。

台中地院認為，經紀公司指稱陳女連續曠課3次，又私下結交男友，但陳女否認曠課，也否認未參與活動，經紀公司應要舉證，但提出的「學習日課表」等證物，卻沒有陳女「已讀」的紀錄，至於陳女寄信給經紀公司，是個人抒發情緒所為，不是要終止契約，縱使陳女認為訓練時數太長、或其他原因而感覺痛苦，想停止繼續培訓，但仍不能認定她無故曠課與未參與指定活動。

另外，證人雖作證說，陳女曾下跪道歉認錯，但法官認為，經紀公司提出的證據，不足以證明陳女拒絕參與活動或停播之舉，至於經紀公司主張，陳女私下結交男友且影響培訓工作，又違反契約，法官認為，民法第72條規定，「有背於公共秩序或善良風俗者無效」。

法官認為，雙方契約記載，陳女應避免男女感情的交友，年滿25歲之後，如有合適對象，需向經紀公司提出「戀愛報備」，該款僅約定「應避免」，不是「絕對禁止」，且合約也不能「絕對限制」陳女與人交往的自由，不論陳女是否交男友，經紀公司都不能逕行主張終止契約及要求賠償，據此判決經紀公司敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法