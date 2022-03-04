加重空污 中火支援7機組火力全開滿載發電

興達電廠事故後，中火7機組幾乎火力全開支援全台電力。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/04 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日西半部包括台中市空品不佳、亮橘燈，台中火力發電廠因昨天興達電廠事故後無法燃煤供電，從昨起迄今全廠10部機組除3組歲休，幾乎火力全開、滿載發電，支應全台用電，中市環保局表示，中火發電量由原來全廠54%電力負載提升至近70%，導致污染排放增加11%，空污期間不減反增。

台電今日預估尖峰備轉容量率為6.48%，環保局指中火近日均維持7座燃煤機組發電，發電量約7成，惟昨日興達電廠事故後為緊急發電，中火7座機組發電量均提升至95%以上迄今，昨日更加開燃油緊急備用機組運轉發電，導致空污加劇，市府持續監測中火並要求於空污期間應實施降載，盼台電妥善調配各地能源，維護中部地區民眾健康。

環保局指出，依據中火煙囪的污染物監測設施數據顯示，中火硫氧化物及氮氧化物的排放量於空污期間不減反增，讓此波擴散不佳的空污事件明顯加重，因應這波空品不良，市府持續執行相關應變措施，包括協調中龍公司安排動力、生石灰、礦泥拌合等工場進行定修及歲修，調整產能及加強減排，降載12%產能。

此外，環保局也針對大型固定污染源、餐飲業、攤販集中區等污染源加強稽查及要求降載減排，防制設備務必維持正常操作，同時宣導民眾多使用大眾運輸工具，考量適逢農曆初一、初二，依傳統信仰有祭拜習俗，也加強宣導廟宇、市民響應環保祭祀、減燒金紙，減輕污染負荷。

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