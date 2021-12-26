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    喊話盧秀燕勿當「顏家市長」 國民黨：林靜儀該向中二選民道歉

    中二立委補選，二位候選人林靜儀（左）及顏寬恒（右）出席烏日建興宮建醮法會，在媒體促成下握手逾10秒。（記者歐素美攝）

    中二立委補選，二位候選人林靜儀（左）及顏寬恒（右）出席烏日建興宮建醮法會，在媒體促成下握手逾10秒。（記者歐素美攝）

    2021/12/26 12:56

    〔記者林良昇／台北報導〕台中市長盧秀燕與國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒同框，遭民進黨候選人林靜儀批「妳是全台中市市民的市長，不是顏家的市長。」國民黨文傳會主委凌濤批林靜儀心中只剩下政治，為了政黨利益，不惜把中二選民與台中市切割，不顧在地建設發展，「林靜儀應該向所有中二選民道歉」。

    凌濤提到，盧秀燕過去與顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏共同努力，爭取對霧峰山區民眾安全與便利的民生橋的改建，如今順利開工，大家都樂見其成，然而林靜儀卻酸言酸語、以嘲諷的口吻失控怒嗆，顯見「空降的林靜儀」露出本性，表現出毫不關心地方民眾的姿態，相信地方民眾感受甚深，對其作為已有評價。

    凌濤強調，顏寬恒在地服務多年，為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰爭取新設學校、停車場、活動中心、兒童公園等超過180項建設，都是班班可考的實績，請問空降的林靜儀為了中二選民做了什麼？「答案是零。」如今參與補選不提政策，滿口政治語言，真的認為中二選民會輕易把在地服務的大任交給她嗎？林靜儀應該要深自檢討反省。

    凌濤提到，目前中二補選態勢回歸雙方政策比較，對比林靜儀挾台北的「議顏堂」政治口水，讓中二選民疲乏厭惡，認真在地服務的顏寬恒一步一腳印，提出「政策三箭」公托幼托、工廠輔導轉型及打造便捷新興商圈，針對中二五大區再推五星級建設，相信最終會獲得中二選區民眾的認同及肯定。

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